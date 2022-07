Jennifer López festeja sus 53 años posando sin ropa y sin censura

Jennifer López recibió bastantes elogios luego de presumir esa figura de impacto que tiene a todos maravillados desde hace años, evidenciando ante el mundo que para ella la edad es sólo un número y que los años no le han cobrado factura.

El motivo de su publicación también se debió a la promoción de su nueva línea de productos para el cuidado corporal, que lleva por nombre JLo Body by JLo Beauty, manteniéndose enfocada en el mundo de la belleza y siguiendo los pasos de otras famosas como Rihanna .

Fue a través de su perfil de Instagram, en donde JLO publicó un video que causó gran emoción entre sus fanáticos , pues se despoja de todo y aparece completamente desnuda retando la censura de la plataforma y mostrando que el paso de los años no le ha afectado en lo absoluto.

Estados Unidos.- La actriz y cantante Jennifer López está de manteles largos celebrando su cumpleaños número 53 , aunque no lo parezca, motivo por el cual protagonizó una majestuosa sesión de fotos que hizo que todos enloquecieran y cayeran rendidos a sus pies.

