Jennifer López impresiona con la decoración navideña de su residencia

México. Jennifer López, cantante originaria de Nueva York, Estados Unidos, y conocida mundialmente gracias a su música, impresiona en Instagram al mostrar una fotografía en la que se ve cómo luce ya su residencia adornada con motivo de la Navidad.

La cantante Jennifer López disfrutó en familia el pasado Día de Acción de Gracias y lució espectacular en la cena, según puede verse en imágenes que coloca en su cuenta de Instagram. Esta vez deslumbró con un look total white compuesto por un pantalón holgado de bota ancha y un blusón asimétrico bordado con brillantes.

Jennifer acostumbra a lucir siempre elegante y en esta ocasión no es la excepción. La Diva del Bronx se fotografía en su sala, en la que predomina el color blanco con detalles en azul y el complemento perfecto lo marcan unos sillones blancos, vasijas de cristal y candelabros de plata.

La estrella internacional tiene preparadas muchas sorpresas para su público y entre ellas se encuentra el lanzamiento de su nueva colección de productos para la piel, la cual estará disponible desde enero de 2021.

Los secretos de belleza de mi mamá son el origen de JLO Beauty. Pronto los compartiremos con todos ustedes", escribe la cantante en Instagram y comparte una fotografía en la que aparece con su señora madre.

Además Jennifer compartió también un video en el que luce con poca ropa y con él promociona su nuevo material discográfico, el cual saldrá a la luz muy pronto. En las imágenes muestra su figura de cuerpo completo y consigue más de tres millones de reacciones y miles de comentarios que halagan su belleza.

En el promocional, Jennifer, pareja sentimental de Álex Rodríguez, aparece semidesnuda y con sus manos cubre sus partes más privadas y agrega algunos hashtags como "In the morning", "Morning face" "Turkey egg" y "New music".