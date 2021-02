Jennifer López incendia las redes con espectacular body blanco

Estados Unidos.- Talento, belleza, personalidad y un físico escultural son algunas de las palabras que definen a la actriz y cantante Jennifer López, quien a sus 51 años de edad luce espectacular y ahora lo presume por todo lo alto con un candente body blanco que dejó su figura al descubierto.

JLO, quien es una de las más bellas figuras del espectáculo sorprendió a sus fanáticos al compartir hace algunas horas una fotografía posando de perfil vistiendo un body blanco que no dejó mucho a la imaginación, robando suspiros y elevando la temperatura en Instagram.

En la fotografía, que sobre pasa ya los dos millones y medio de me gustas, se le aprecia de perfil con un body blanco desde la intimidad de su recámara, luciendo un cuerpo completamente tonificado gracias a los ejercicios que hace y las dietas que sigue, así como un rostro completamente libre de arrugas pese a estar al natural.

Tal parece que a la querida intérprete de temas como 'Big booty', 'On the floor', 'Let's get loud' y 'Ain't your mama' le sientan muy bien el paso de los años, ya que a diferencia de otras estrellas, ella envejece luciendo cada día mejor, dejando en claro que gracias a su vida activa continúa luciendo tan jovial y espectacular.

A través de sus historias en la plataforma de fotografías y videos, JLO compartió otra fotografía en la que celebra el Día de la Independencia Dominicana, vistiendo un atuendo elegante en color blanco y posando desde la República Dominicana, donde está tomándose unas vacaciones al lado de Álex Rodríguez, su prometido.

La cantante evidenció lo hermoso que es aquel país, compartiendo fotografías y videos desde una colina que parecía ser el paraíso. Además, se hospeda de momento en un lugar de lujo, pese a que no reveló dónde, se puede apreciar en otra de las fotografías que disfruta de todas las comodidades.

A sus 51 años de edad, la cantante Jennifer López continúa luciendo espectacular, ya sea con elegantes atuendos o reveladoras prendas, siempre sabe cómo llamar la atención, pues además de mantener un físico de diez, su belleza sigue intacta, incluso, floreciendo día con día.

Pero no es sólo su belleza, físico y carisma lo que la ha hecho destacarse, sino ese talento sin igual que presume por todo lo alto y por lo que sigue vigente dentro de la industria musical. JLO se ha destacado por siempre ofrecer las mejores presentaciones en vivo, crear letras magníficas, una potente voz, gran presencia en el escenario y ritmos latinos que te dejan enganchado a su música.

