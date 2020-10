México. Jennifer López luce increíblemente bella con top corto y leggings frente a su alberca. La cantante de 51 años de edad tiene un cuerpo espectacular que la hace parecer veinteañera y sus fans siempre se encargan de decírselo en redes sociales, además la llenan de halagos por lo mismo.

Y esta vez no es la excepción. Jennifer López, cantante de éxitos como On the floor y El anillo, aparece luciendo un top en color negro mientras posa en su alberca en un día muy relajado, fuera de compromisos. Es Álex Rodríguez, su pareja, quien coloca el video en Instagram y provoca lluvia de halagos a la famosa.

En el video que Rodríguez coloca de López en Instagram, esta aparece bailando un fragmento de la canción de Rick Ross You know I got it, mientras en un instante voltea a la cámara que la graba. Jennifer se muestra emocionada en lo que parece ser el inicio de un gran día que pasará al lado del amor de su vida.

López, quien en los años 90 protagonizó con éxito la película Selena y en la que le dio vida a la cantante fallecida Selena Quintanilla, es una mujer que siempre se preocupa por lucir bien físicamente, por eso se somente a rutinas de ejercicio arduas y las comparte incluso en sus redes sociales.

Según reporte en distintos portales de noticias, Dodd Romero, su entrenador personal, compartió en días pasados algunos de los secretos de la famosa estrella de la música y el cine originaria de Nueva York, e hizo público que no puede vivir sin hacer ejercicio.

Hace esquemas de altas repeticiones, la mayoría de sus ejercicios abdominales van desde 50, 35, 21, 14 repeticiones. Nunca hace la misma rutina de abdominales dos veces, por lo que el cuerpo nunca se aclimata y todos sus ejercicios de abdominales están diseñados para alargar y tensar los músculos ", reveló el entrenador.

Jennifer López y Álex Rodríguez, su futuro esposo. Foto Instagram

Jennifer Lynn Lopez Rodríguez es el nombre completo de JLo y es originaria de Nueva York, Estados Unidos (1969); según Wikipedia, además de cantante es también actriz, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y empresaria.

En 1991 consigue su primer trabajo como bailarina y en 1997 decidió dedicarse profesionalmente a la actuación, por lo que logra el protagónico en cine de la película Selena, donde interpreta a Selena Quintanilla, quien murió asesinada en marzo de 1995.

Otras de las primeras películas en que actúa son Anaconda, Nunca más, Sueño de amor, El plan B y Out of sight, y en 1999 debuta como cantante con el tema If you had my love, que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional.

Jennifer López y Maluma, pronto en la pantalla grande

JLo compartió recientemente con sus seguidores en las redes sociales las primeras imágenes de la película Marry Me, la cual protagoniza junto al cantante colombiano Maluma y al actor estadounidense Owen Wilson.

Marry Me fue dirigida por Kat Coiro y se estrenará en febrero de 2021, según dio a conocer la misma cantante. En dicha cinta, Maluma hace su debut en el cine después de posicionarse como uno de los representantes del género urbano más importantes y exitosos.

Jennifer ha lazado hasta ahora ocho álbumes de estudio y cuenta con canciones tan exitosas como Jenny from the Block, Get Right, I'm Glad y El anillo, entre muchas más.