Jennifer López protagonizará el nuevo thriller de Netflix titulado "The Mother"

Recientemente, se dio a conocer la noticia de que la cantante y actriz, Jennifer López, sería la protagonista del nuevo thriller de Netflix, titulado "The Mother". ¡Pero eso no lo es todo! sino que también fungirá como productora a lado de su mano derecha, Elaine Goldsmith Thomas y su manager, Benny Medina.

En dicha cinta, Jennifer López interpretará el papel de una asesina quien sale de su escondite para encontrar a su hija luego de abandonarla tiempo atrás, debido a que era perseguida por un peligro grupo criminal, según reveló Deadline hace apenas unos días.

Aunque aún se desconocer a ciencia cierta a cargo de quien está la dirección de la producción de "The Mother", se rumora que posiblemente pueda ser Niki Caro, quien dirigió películas como "Mulán" y "En tierra de hombres". Se dice también que la directora ya se encuentra en contacto con Netflix, para tomar las riendas del nuevo proyecto.

A pesar de que toda esta información no se ha confirmado de manera oficial, también se especula que Misha Green, escritora, directora y productora de televisión estadounidense, quien es reconocida por su colaboración en la serie sobre natural de "Lovecraft Country" de HBO, estaría a cargo del guion.

Cabe mencionar que "The Mother" no es el único proyecto en puerta de la interprete de "In The Morning". La también actriz se encuentra inmiscuida en otros fututos proyectos de la plataforma de streaming, de los cuales pronto se tendrán más detalles.

Uno de estos proyectos es "The Cipher", novela adaptada de Isabela Maldonado, en la cual dará vida a una agente del FBI quien está en búsqueda de un peligroso asesino. Además, aparecerá en "The Godmother, Shotgun Wedding", así como en la esperada película "Marry Me", donde compartirá pantalla con el cantante Maluma.

No cabe duda que Jennifer López se encuentra en una de las etapas más productivas de su vida al contar con una significativa cantidad de proyectos en puerta, sin mencionar también su participación en la inauguración de Joe Bien, o el esperado lanzamiento de su exclusiva marca de belleza, a la cual lleva dedicando mucho tiempo.

Recordemos que en la investidura del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, la cantante fue escoltada al escenario para interpretar el tema "This land is your land", y "America the beautiful", dos icónicas canciones de la nación, mientras lucía un elegante atuendo color blanco.

