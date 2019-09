La famosa cantante neoyorkina Jennifer López quiere tener hijos con Álex Rodríguez, lo confiesa en entrevista con el programa de televisión "Un Nuevo Día", en donde estuvo como invitada. Sus hijos son su gran bendición y desea tener más, indudablemente.

Jennifer López está comprometida formalmente con Álex Rodríguez, desde marzo de 2019, y aún no han dado a conocer oficialmente la fecha de su enlace matrimonial. Está segura de amarlo y también de que quiere volver a ser madre a su lado.

A mi me encantan los niños. Eso es lo mejor de mi vida, esos hijos. Así que, si Dios me bendice otra vez, sería lo mejor que me puede pasar”, comenta la intérprete de éxitos musicales como "El Anillo".