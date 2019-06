Jennifer López revela cómo será su boda con Álex Rodríguez

Jennifer López, cantante de éxitos musicales como "El Anillo", "On the Floor" y "Papi", revela cómo y cuándo será su boda con su prometido, el exbeisbolista Álex Rodríguez, con quien lleva poco más de dos años de relación sentimental.

A través de su canal de YouTube, Jennifer López, originaria de Nueva York, confiesa que la boda no se hará tan pronto como ella y Álex, su pareja, lo deseen, porque ambos tienen bastante trabajo y deben cumplir con ello y con otros compromisos.

Quiero una boda grande. Quiero casarme por la iglesia esta vez. Nunca me he casado por la iglesia”, revela Jennifer en su canal.

Los dos matrimonios que tuvo Jennifer antes no cuenta mucho en su vida, dice, pues poco fue lo que duraron; quizá el único importante ha sido el que tuvo con el cantante Marc Anthony, padre de sus dos hijos Emme y Max.

Me he casado tres veces: una vez por nueve meses y una vez por once meses, así que realmente no cuento esas, pero estuve casada con Marc por 10 años con los niños. Era realmente joven las primeras dos veces que intenté casarme."