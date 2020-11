Jennifer López revela por qué su mamá "la vuelve loca"

México. La cantante Jennifer López, originaria de Nueva York, Estados Unidos, intérprete de éxitos como On the flor y El anillo, confiesa en entrevista con el programa Entertainment Tonight que su señora madre es la mujer más importante en su vida, aunque a veces "la vuelve loca".

Jennifer López, protagonista de películas como Selena y Anaconda, señala que doña Lupe, su mamá, quien tiene 74 años de edad, es su adoración y ha sido un gran ejemplo en su vida, además, ella la inspiró y motivó siempre para que se dedicara a hacer carrera en la música.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recibo mis pasos de baile de ella, Mamá Lupe tiene 74 años y tiene una vena artística desde siempre. Mi mamá es realmente la persona que inculcó el amor por la música en mí y en todas mis hermanas. Todo lo que hago con mi mamá es muy divertido, aunque ella me vuelve loca, como todas nuestras mamás nos vuelven locos", dijo Jennifer.

Doña Guadalupe Rodríguez colaboró en una campaña a lado de su hija Jennifer y sus dos nietos gemelos, y según reporte en distintos portales de noticias, expresó estar muy contenta de haber trabajado con uno de sus retoños, quien siempre ha sido muy trabajadora.

Además, Jennifer, quien tiene 51 años de edad, platica en la misma entrevista con Entertainment que su madre se casó cuando tenía 20 años de edad y a los 26 ya había tenido a sus tres hijas.

Ella quería que fuéramos independientes. Nunca quiso que tuviéramos que depender de un hombre para nada porque eso es lo que le enseñaron cuando creció", cita la gran estrella de Hollywood.

Jennifer Lynn Lopez Rodríguez es el nombre completo de JLo y además de cantante es también actriz, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y empresaria.

Foto de Instagram

En 1991 consigue su primer trabajo como bailarina y en 1997 decidió dedicarse profesionalmente a la actuación, por lo que logra el protagónico en cine de la película Selena, donde interpreta a Selena Quintanilla, quien murió asesinada en marzo de 1995.

Según Wikipedia, otras de las primeras películas en que actúa son Anaconda, Nunca más, Sueño de amor, El plan B y Out of sight, y en 1999 debuta como cantante con el tema If you had my love, que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional.



Jennifer López y Maluma, juntos en película

JLo compartió recientemente con sus seguidores en las redes sociales las primeras imágenes de la película Marry Me, la cual protagoniza junto al cantante colombiano Maluma y al actor estadounidense Owen Wilson.

Marry Me fue dirigida por Kat Coiro y se estrenará en febrero de 2021, según dio a conocer la misma cantante. En dicha cinta, Maluma hace su debut en el cine después de posicionarse como uno de los representantes del género urbano más importantes y exitosos.

Jennifer ha lazado hasta ahora ocho álbumes de estudio y cuenta con canciones tan exitosas como Jenny from the Block, Get Right, I'm Glad y El anillo, entre muchas más.