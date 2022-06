Jennifer López revela que no quería compartir escenario con Shakira en el Super Bowl

Sin ofender a Shakira , la Diva del Bronx consideró que lo justo era que cada una tuviera su anhelado momento, pero en solitario, sin embargo, el espectáculo terminó por dividirse, teniendo poco más de seis minutos cada una y obligándose a seguir lo establecido para no afectarse mutuamente. El resultado, un show histórico, repleto de grandes momentos, de una alta audiencia, impactantes momentos y la unión femenina.

"Tenemos seis minutos, treinta segundos para cada canción. Si nos tomamos un minuto, tendremos problemas. Pero necesitamos tener nuestro momento: esto no puede ser una maldita revista", agregó JLO.

Aunque fue un rotundo éxito la presentación de ambas artistas, para Jennifer no fue la mejor opción , pues cada una tuvo un tiempo corto de show, cuando se merecían tener una presentación en solitario, sin tener que dividir los 13 minutos que se dan para dicho espectáculo.

"Es la peor idea del mundo, que dos personas encabecen el misma Super Bowl. No es una buena idea", dijo JLO a la directora musical mientras intentaban planificar uno de los espectáculos más aclamados de la historia en el Super Bowl.

En las imágenes, Jennifer López expresa que "no es buena idea" compartir escenario con la cantante colombiana. Durante su conversación con Kim Burse, la directora musical del espectáculo, externó que fue "la peor idea del mundo".

Durante el estreno de su primer documental, próximo a lanzarse en Netflix , en el festival de Tribeca, JLO reveló que no le agradó compartir escenario con Shak , quien en los últimos días se ha visto envuelta en polémica debido a la infidelidad de Gerard Piqué.

