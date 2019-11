Jennifer López revela quién le pidió que le enseñara sus pechos

La famosa cantante Jennifer López hace público quién le pidió que le enseñara sus pechos, fuera de cualquier proyecto de trabajo. Entró en pánico, confiesa también, y el hecho sucedió años atrás.

Jennifer López, quien triunfa actualmente con su nueva película Hustlers, revela que un director de cine una vez le pidió que le enseñase los pechos al momento de decirle que aparecería desnuda en una escena de una película.

El hecho tuvo lugar fuera de un ambiente de trabajo, dice Jennifer y según se reporta en distintos portales de noticias.

Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película", cuenta Jennifer en una mesa redonda rganizada por la revista The Hollywood Reporter.