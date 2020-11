Jennifer López se convierte en Madonna y maravilla a sus fans

México. La famosa cantante Jennifer López maravilla a sus fans en Instagram con imágenes recientes en las que muestra cómo lució en la noche de Halloween, y es que decidió vestirse como Madonna, La reina del pop. La caracterización corresponde a cómo lucía esta última cuando saboreaba el éxito de Like a virgin.

Jennifer López revivió el momento señalado junto a su prometido Alex Rodriguez, en su fiesta de Halloween que ofreció en Miami, Florida, y en la que estuvo solamente un selecto grupo de amigos. En las fotografías que JLo coloca en su red social aparece acompañada del exjugador de baseball, Nick Silva, quien vistió como Bad Bunny.

Y JLo, cantante de éxitos como On the floor, recurrió a todos los elementos que corresponden al vestuario de Madonna, en esa época y para esa canción, así que se le puede ver con guantes, medias, maquillaje y penado messy y de esa manera la pasó junto a Álex y a sus amigos celebrando Halloween este fin de semana.

Hay que recordar que Madonna revolucionó la música en los años 80 con sus canciones, además de su vestimenta, la cual usaban jovencitas y no jovencitas de esos años y lo siguieron haciendo en los siguientes debido al gran impacto que Madonna causó a nivel mundial.

Jennifer López es una de las latinas más influyentes de los Estados Unidos y ha logrado una carrera con éxito en Estados Unidos y otros países, donde ha llegado con sus shows, además le gustan mucho las fiestas, por lo que cada que tiene oportunidad las organiza o acude a cuántas la invitan.

Ahora, ante la pandemia y con las debidas medidas de higiene, celebró la noche de Halloween en su residencia de Miami, Beach, Estados Unidos, según reporte en distintos portales de noticias y acudió un selecto grupo de amigos de ella y de su futuro esposo.

Y uno de los momentos más disfrutados en la velada fue cuando Jennifer tomó el micrófono y cantó varios temas ante el deleite de sus amistades, quienes se divirtieron por varias horas en compañía de López y Álex.

Jennifer López confesó recientemente en entrevista con el programa Entertainment Tonight que doña Lupe, su señora madre de 74 años de edad, es la mujer más importante en su vida y su adoración, aunque a veces "la vuelve loca". En ella se inspiró y motivó siempre para que se dedicara a hacer carrera en la música.

Recibo mis pasos de baile de ella, Mamá Lupe tiene 74 años y tiene una vena artística desde siempre. Mi mamá es realmente la persona que inculcó el amor por la música en mí y en todas mis hermanas. Todo lo que hago con mi mamá es muy divertido, aunque ella me vuelve loca, como todas nuestras mamás nos vuelven locos", dijo Jennifer.

Doña Guadalupe Rodríguez colaboró en una campaña a lado de su hija Jennifer y sus dos nietos gemelos, y según reporte en distintos portales de noticias, expresó estar muy contenta de haber trabajado con uno de sus retoños, quien siempre ha sido muy trabajadora.

Además, Jennifer, quien tiene 51 años de edad, platica en la misma entrevista con Entertainment que su madre se casó cuando tenía 20 años de edad y a los 26 ya había tenido a sus tres hijas.

Ella quería que fuéramos independientes. Nunca quiso que tuviéramos que depender de un hombre para nada porque eso es lo que le enseñaron cuando creció", cita la gran estrella de Hollywood.

Jennifer López y Maluma, pronto en el cine

JLo compartió recientemente con sus seguidores en las redes sociales las primeras imágenes de la película Marry Me, la cual protagoniza junto al cantante colombiano Maluma y al actor estadounidense Owen Wilson. Se estrenará el 14 de febrero de 2021 en cines de todo el mundo, revelan varios portales de noticias.

Maluma, cantautor originario de Colombia, hace su debut en el cine a través de Marry Me, después de posicionarse como uno de los representantes del género urbano más importantes y exitosos.

Jennifer ha lazado hasta ahora ocho álbumes de estudio y cuenta con canciones tan exitosas como Jenny from the Block, Get Right, I'm Glad y El anillo, entre muchas más.