Estados Unidos.- Como pocas veces se ha visto, la cantante Jennifer López ha decidido quitárselo todo para promocionar su nuevo material discográfico, retando así a la censura de Instagram con una tremenda imagen que sin duda ha dejado soñando a todos sus fanáticos, ya que nadie puede lucir como ella lo hace a la edad de 51 años.

La cantante compartió un video que ha dejado sin habla a todos, en donde muestra su aclamada figura para la cámara y sin ninguna censura, así como una fotografía de cuerpo completo posando de perfil y dejando ver al natural toda su figura, lo que ha hecho que se gane más de tres millones de reacciones y miles de comentarios, claro, aclamando su belleza y preciados atributos.

En el primer adelanto podemos escuchar un poco de lo que ha preparado la artista latina, mientras vemos escenas donde cubre sus partes más privadas, pero deja al descubierto la demás piel, y agrega algunos hashtags como "In the morning", "Morning face" "Turkey egg" y "New music". De fondo escuchamos un poco del tema y sin duda será todo un éxito.

Más tarde anuncia el esperado nombre y cover oficial de su nuevo sencillo, el cual llegará este viernes y tiene por nombre 'In the morning'. En la fotografía del tema podemos verla de perfil, con una flexión en las piernas, de cabello corto con estilo wet, cubriendo sus pechos con un brazo y queriendo tocar sus labios con el otro.

Jennifer López se lo quita todo para anunciar su nuevo material discográfico. Foto: Instagram

Aunque se desconoce la letra del nuevo sencillo de la hermosa y sensual cantante, podríamos esperar un tema sobre la vulnerabilidad, que es lo que representa un cuerpo desnudo, así como la aceptación o el orgullo del físico propio. Algo que hay que mencionar es que lo único que se dejó puesto fue un gran anillo, probablemente el de compromiso ¿Podría ser esto en dedicación a su prometido Álex Rodríguez?

Las fotografías promocionales de su nuevo tema fueron realizadas por los importantes fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott, quienes han trabajado con las mejores y más prestigiadas marcas de moda como Gucci, Stella McCartney, Gucci, entre muchas otras.

Jennifer López sin duda ha hecho que suba la temperatura entre sus seguidores por esta publicación, por lo que a pocas horas de haber compartido el video, la intérprete de temas como 'On the floor', 'Wainting for tonight' y 'Pa' ti + Lonely' ha logrado más de dos millones de reproducciones en la primera publicación.

Recordemos que hace algunos días también hizo de las suyas durante los American Music Awards, en donde, junto a Maluma, derritió el escenario con una ardiente presentación en vivo de los temas 'Pa' ti' y 'Lonely' haciendo recordar a todos cuando Beyoncé hizo lo mismo en los premios Grammy con el tema 'Drunk in love' de 2013 en colaboración con su esposo Jay-Z.

Desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, los cantantes ofrecieron una actuación en vivo de lujo, que incluso fue una de las que más llamó la atención de todos en la premiación. Sin palabras fueron como se quedaron todos al ver la increíble presentación de JLO y Maluma.

Mientras hacían un juego de luces que iluminaba el increíble cuerpo de Jennifer, arrancó la presentación en donde compartió créditos con el Papi Juancho. Sin duda prendieron el escenario al cantar juntos e hicieron que todos quedaran con la boca abierta por tremenda química que comparten.

Ambos derrocharon gran sensualidad, ella vestía un body con transparencias que resaltaba su hermosa silueta, ella de nueva cuenta demostró su gran talento para el baile sin dejar de lado su gran potencia vocal y el erotismo que la caracteriza, mientras que él vistió un smoking azul marino con increíbles detalles a la moda.