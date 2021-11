Jennifer López se luce vestida de novia durante los American Music Awards

Estados Unidos.- La actriz y cantante Jennifer López se lució durante los American Music Awards 2021, llevados a cabo el pasado domingo en el famoso Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, sacando su lado fashionista y ofreciendo una presentación de lujo.

Durante la ceremonia, la querida JLO fue una de las más esperadas de la noche, pues tenía una presentación muy especial programa en la que se lució como de costumbre, pero en esta ocasión de una manera única, ya que se dejó ver vestida de novia.

Amante de la moda, la intérprete de 'On the floor' apareció en el escenario de la premiación ofreciendo uno de los espectáculos más destacados de la noche, promocionando su próxima película "Marry me", que protagoniza al lado de Maluma, siendo este el debut actoral del cantante colombiano.

Jennifer López deslumbró con el tema 'On my way', parte del soundtrack de la nueva película, la cual estará llegando a las salas de cine durante el Día de San Valentín de 2022 y figura como uno de los estrenos más esperados de dicho año.

Su atuendo fue uno de los elementos más importantes de su presentación, ya que eligió un vestido de novia al estilo de bailarina firmado por la prestigiada marca Dolce & Gabbana. Previo a develar su atuendo, llevaba una gabardina negra, de la cual se deshizo y presentó otro outfit debajo.

La cantante estadounidense lució el cabello recogido y un maquillaje jovial que le valió bastantes elogios, pero fueron las botas a la moda que usó las que le dieron un toque único al atuendo y muy al estilo de la querida JLO, todo un ícono de la moda alrededor del mundo.

Mientras estaba en el escenario, Jennifer López mostró algunas de las escenas de su nueva película "Marry me", lo que ha hecho que el público se emocione y ansíe mucho más por su estreno el 14 de febrero de 2022.

Leer más: Regina Castro presume su belleza natural en costoso bañador Burberry