Jennifer López se pone ajustados leggins con tremendo calor

Jennifer López vuelve a dejar bien claro por qué es la mujer con la retaguardia más grande y natural de Hollywood y que mejor prueba demostró que la foto que subió hace unas horas en su Instagram con unos leggins muy ajustados, con los cuales recibió miles de halagos, ya que la pose de la mujer dio mucho de que hablar, pues tampoco es una sorpresa que le guste provocar a sus fans cuando ella quiere logrando su objetivo.

Más de tres millones de likes se ganó la intérprete de Dance On The Floor y es que JLo no pierde el tiempo está cuarentena, por lo que se ha puesto a entrenar muy duro para seguir manteniendo ese cuerpo de acero que hipnotiza a todos, pues su última participación a nivel mundial fue el Super Bowl, donde se llevó los elogios del público desde sus atrevidos movimientos en el escenario hasta su deslumbrante físico el cual preparó intensamente para lucirlo ese día.

"¡Su belleza es espectacular! Te admiro más y más", "Eres y siempre serás mi mayor inspiración en la vida", "Estas polainas me dan ganas de bailar ... Alexa, juega Tootsie Roll x 69 Boy", "Ese baño probablemente valga más que toda mi vida", le escribieron por la foto a JLo.

Jennifer López es considera por ser una de las mujeres con mejor cuerpo en Hollywood y aunque celebridades como Kim Kardashian, Nicki Minaj e Iggy Azalea le han querido hacer la competencia ella no se deja por lo que cada día más entrena duro para seguir manteniendo la corona, pero eso no es todo sus abdominales también hablan por si solas, ya que la admiración que sienten por la Diva del Bronx es por tener una figura natural a sus 50 años por lo que está más que claro el por qué muchas famosas quieren llevar un estilo de vida parecido al de ella.

Recordemos que la vida de Jennifer López está de la mejor manera en estos momentos, ya que tiene una excelente relación con su pareja Alex Rodríguez, quien en el pasado supuestamente fue acusado de engañar a la también actriz, pero al parecer todo se trató de especulaciones dejando en claro que todo marcha de maravilla.

Por si fuera poco Jennifer López sigue arrasando en la pantalla grande una de sus últimas apariciones en la pantalla grande fue en la película Hustlers, donde para muchos fue una de sus mejores interpretaciones desde que su carrera actoral, incluso mejor que su protagónico en Selena, donde encarnó a la fallecida Reina del Tex-Mex.

Cabe mencionar que los fans de JLo esperan con ansias su boda, pero la cantante la ha pospuesto por diversas razones, aunque no nos sorprendería que al igual que otros famosos la haya pospuesto.

