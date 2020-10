Jennifer López se sinceró como nunca sobre su matrimonio con Marc Anthony

En noviembre de 2014 la cantante Jennifer López lanzó su libro "True Love (Amor Verdadero)", donde la también actriz exploró uno de los períodos más decisivos de su vida: el viaje de transformación que duró dos años, donde ella cuenta cómo, siendo madre y artista, afrentó sus mayores retos, identificó sus miedos más grandes y, en última instancia, terminó siendo una persona más fuerte que nunca antes. En una parte de este libro, J.Lo abre su corazón y confesó haber contraído matrimonio con Marc Anthony ¡por despecho!

Recordemos un poco el pasado. Jennifer López y Marc Anthony se conocieron en 1998 luego de una función de una obra en Broadway, en la que el cantante participaba. En aquel año J.Lo se había divorciado de su primer esposo Ojani Noa. La cantante contó en su libre "True Love" que esa noche que se conocieron, Marc le dijo: "un día de estos serás mi esposa". En el 2000 el intérprete contrajo maatrimonio con la ex Miss Universo boricua Dayanara Torres, dos años después se divorciaron.

En el 2002 Jennifer López se comprometió con el actor Ben Affleck; para sorpresa de muchos, cancelaron su boda unas horas antes de la ceremonia. Al poco tiempo de esta ruptura, J.Lo y Marc Anthony comenzaron una relación amorosa. En junio de 2004 los cantantes tuvieron una boda en secreto. "Ben (Affleck) y yo nos separamos en el momento en que pensé que nos comprometíamos el uno con el otro para siempre", expresó la actriz en su libro "True Love".

Fue mi primera angustia real, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y cuando me di cuenta de que no iba a tener la familia de cuentos de hadas que quería, bueno, fue cuando realmente comencé a desmoronarme.