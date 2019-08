Jennifer López viola normas egipcias y enfrenta demanda

La famosa cantante Jennifer López, intérprete de temas como "El anillo" y "On the floor", es demandada en Egipto por violar sus normas al usar ropa trasparente durante el reciente concierto que ofreció en el marco de su gira "It's my party".

De acuerdo con el abogado Samir Sabri, Jennifer López violó las normas egipcias, por lo que busca que le prohíban la entrada al país. Jennifer usó leotardos, aberturas hasta el muslo y escotes profundos, motivo por el cual enfrenta una demanda en Egipto.