Jennifer López y Alex Rodríguez celebran Día San Valentín con antelación

Fue hace apenas unos días que la pareja conformada por Jennifer López y Alex Rodríguez, se dio cita en el distinguido restaurante Mr. C Coconut ubicado en Miami, Florida, para almorzar juntos días previos a San Valentín, en donde la cantante deslumbró a todos con su espectacular atuendo en color blanco.

Al partir del lugar, los enamorados fueron vistos utilizar mascarillas para protegerse de la Covid-19, siendo un ejemplo de responsabilidad ante la actual pandemia. Cabe mencionar que hace algunos días, JLo confesó cómo su familia había logrado sobrellevar el encierro en los últimos meses.

“Extraño ser creativa y Correr”, mencionó la cantante. Asimismo, destacó que una de las cosas más positivas de esta condición fue ver a su pareja. “Pero Alex, de entre todas las personas dijo: ‘Me encanta. Me encanta estar en casa. Me encanta hacer mis Zooms. Me encanta saber que los niños están ahí y tú estás ahí todo el tiempo”, relató.

¡Pero eso no fue todo!, recientemente dio a conocer un pequeño clip en donde presume cómo se vive el Día de San Valentín en su casa, demostrando que el amor aún reina en su hogar. Con un enorme ramo de rosas color rojo y globos con mensajes de amor, Jennifer López conmemoró la emblemática fecha.

“Febrero es nuestro mes especial… nuestro mes de aniversario… Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero… la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en que no hayamos estado juntos o hablado”, escribió la cantante junto al video.

“Me encanta tu sentido del humor perversamente divertido… y como siempre, intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre. Te amo a ti y a todos ustedes. Eres mi gracioso San Valentín”, detalló.

Tras dos horas de haber sido publicado, el video ha alcanzado 2.482.081 reproducciones, con alrededor de 5063 comentarios entre los cuales destacan: “¡Wow! Es hermoso”, “Feliz San Valentín, Preciosa”, “Espero que 2021 sea mucho mejor”, “Feliz aniversario”, “Ambos son tan afortunados de tenerse el uno al otro, y estoy tan feliz de verte feliz. Te amo”, entre otros.

Recordemos que Jennifer López y Alex Rodríguez contrajeron matrimonio apenas en el año 2017, sin embargo, se conocieron hace poco más de veinte años, cuando el jugador de béisbol le pidió un autógrafo a la actriz y cantante.