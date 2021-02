Jennifer López y Alex Rodríguez ¿en crisis de pareja por supuesta infidelidad?

Recientemente surgió el nombre de una mujer llamada Madison LeCroy, como la "tercera en discordia" en la relación amorosa de la cantante Jennifer López y del ex beisbolista Alex Rodríguez. Supuestamente el ex jugador de los Seattle Mariners, los Texas Rangers y los New York Yankees de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), le habría sido infiel a J.Lo con la mujer antes mencionada, conocida por su participación en el reality show de la tv estadounidense "Southern Charm".

Hace unos días se llevó a cabo un show especial con la reunión del elenco de "Southern Charm". Dicho programa se trata sobre un grupo de solteros que pertenece a la aristocracia moderna de Charleston, en Carolina del Sur (Estados Unidos), quienes abren las puertas de sus casas para mostrar cómo viven y cómo trabajan para preservar el nombre de su familia.

Durante esta reunión uno de los integrantes del elenco, Craig Conover, aseguró sobre Madison LeCroy: "volaste a Miami para tener sexo con un ex jugador de MLB muy famoso". Ante esto Madison le pidió que le diera el nombre de la persona con quien supuestamente había tenido relaciones sexuales. Posteriormente cuando Craig mencionó que se trataba de Alex Rodríguez, ella respondió: "ponme en una prueba de detector de mentiras, nunca volé a Miami. ¿Dónde está el registro de eso? Es falso, me contactó y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no había nada, nunca lo había visto o tocado".

Ante esto surgieron los rumores de que A-Rod le había sido infiel a su prometida Jennifer López con Madison LeCroy, quien en una reciente entrevista con el portal Page Six, negó por completo lo que se ha dicho.

He hablado por teléfono con él (con Alex Rodríguez), esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (Jennifer López) conmigo.

Asimismo Madison LeCroy manifestó que le habló al ex beisbolista de las grandes ligas al azar, pero no de manera regular, asegurando que todo esto ocurrió hace un año, "pero se está transmitiendo ahora, no sé qué hacer, he tratado de estar lo más callada posible, no quiero nada malo para su familia ni para la mía, definitivamente soy inocente".

Cabe mencionar que Danni Baird, otro de los participantes de "Southern Charm", contó en el podcast de Kate Casey que meses antes de esta reunión del elenco, Madison LeCroy "me dijo que hacían videollamadas o algo así (ella y Alex Rodríguez), nunca pregunté más al respecto o algo así, solo que no relacioné que era un jugador de beisbol de las Ligas Mayores".

Ante estos rumores de infidelidad, tanto Jennifer López como Alex Rodríguez se han mantenido al margen. Una supuesta persona cercana a la pareja dijo al portal Page Six que están muy felices y además, están construyendo una casa en Miami Beach, Florida, agregando que han sido inseparables durante estos meses de pandemia.

Fue el 9 de marzo cuando el ex beisbolista le dio el anillo de compromiso a "La Diva del Bronx". Debido a la pandemia del Covid-19 su boda ha quedado pospuesta. "Sólo tienes que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto, estoy un poco desconsolada porque teníamos algunos planes geniales, pero también pienso que Dios tiene un plan más grande y sólo tenemos que esperar y ver", expresó J.Lo anteriormente en una entrevista para el programa de la televisión estadounidense, "Today".