Jennifer López y Álex Rodríguez tendrían fuertes discusiones

Jennifer López y Álex Rodríguez, comprometidos en matrimonio desde marzo de 2019, estarían teniendo fuertes discusiones, según reporta Fox News. Sus amigos estarían temerosos de que la relación pueda acabar.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez son una de las parejas del mundo del espectáculo internacional más famosas del momento, pero pese a tanta felicidad que pregonan en público y en sus redes sociales, estarían pasando por alguna crisis de pareja.

Varios amigos de López y Rodríguez los habrían visto discutir más que de lo costumbre, comentaron algunos de sus propios allegados a Fox News.

Aunque a los amigos nos encanta verles juntos, existe un gran temor de que la tensión entre ellos pueda evitar que lleguen al final del pasillo nupcial", mencionó una fuente a Fox News.

La tensión y problemas entre JLo y Rodriguez se habría hecho mayor desde que él contó detalles de lo que platicó con Kylie Jenner y el actor Idris Elba, durante la Met Gala de 2019 que asistió hace unas semanas.

JLo le dijo que no le importa lo que él diga durante sus entrevistas, mientras no afecte a su familia ni a sus relaciones personales y profesionales; cuando Alex dijo lo que dijo sobre Kylie, JLo sintió que cruzaba la línea", señaló un allegado de la pareja.

Rodríguez fue entrevistado y reveló algunos detalles de los que se enteró. Lo que dijo sobre Kylie no le pareció a la hermana menor de Kim Kardashian y tampoco a Jennifer Lopez.

Según el prometido de J.Lo., Kylie sólo habló sobre "Instagram, su lápiz de labios y de lo rica que es".

Kylie escribió en Twitter: "Mmmm, no, no lo hice. Solo charlamos acerca de Game of Thrones".

El ex beisbolista respondió:

Dios mío, ¡¡tienes razón @KylieJenner!! Era yo quien no paraba de hablar de ti y de tu colección de maquillaje y de lo mucho que te adoran mis chicas".

Supuestamente estos comentarios virales no le parecieron a Jennifer y, en parte por ello, han tenido algunas discusiones.