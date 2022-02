Marry Me es una nueva película de Kat Coiro , protagonizada por Jennifer López , Owen Wilson, Maluma y Chloe Coleman. En la historia, la estrella del pop Kat Valdez [JLO], descubre que su prometido [Maluma] la ha engañado poco antes de su boda, así que, dolida, se casa con un fan entre su público [Owen Wilson].

Para la pareja fue una romántica cita y se dijeron muy felices, de acuerdo con ET. "Es una gran cita de noche. Estamos súper felices", compartió López. "¿Qué te puedo decir? Estamos pasando un gran momento", añadió. La cantante y Ben Affleck retomaron su relación luego de casi dos décadas, lo que conmocionó al mundo del espectáculo.

Jennifer López y Ben Affleck protagonizan los más románticos momentos en la premier de Marry Me. Foto: AFP

Estados Unidos.- Jennifer López y Ben Affleck acapararon todos los titulares tras su paso por la alfombra roja de la premier de la película Marry Me , en Los Ángeles, en donde se dejaron ver de lo más cariñosos el uno con el otro y derrocharon miel a más no poder.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.