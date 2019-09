Jennifer López y Hustlers superan a It en taquillas

Los Ángeles.- No fue suficiente derribar a Pennywise, el payaso, pero Jennifer López y los intrigantes strippers de "Hustlers" superaron incluso las altas expectativas que trajeron a la taquilla del fin de semana.

"It: Chapter Two" recaudó $ 40.7 millones en los Estados Unidos y Canadá para mantener el primer lugar en su segunda semana y ha ganado un total de $ 153.8 millones, según las estimaciones del estudio del domingo. El original, el lanzamiento más grande de septiembre, había ganado más de $ 200 millones en el mismo punto hace dos años.

"Hustlers", que recibió críticas estelares, el rumor del festival de cine y la charla de Oscar para López, ganó $ 33.2 millones, un récord para una película de STX Entertainment, que se lanzó hace menos de cinco años.

La película, presupuestada en solo $ 20 millones, se convirtió en el éxito reciente que no fue una secuela ni un reinicio ni parte de una serie. También fue la mayor apertura para una película de acción en vivo de López, y tuvo números comparables al éxito de la coprotagonista Constance Wu "Crazy Rich Asians", cuyo éxito de taquilla a largo plazo podría ser un modelo para "Hustlers".

Jennifer Lopez, en una escena de "Hustlers". Foto: AP

"Este es exactamente el tipo de película que todo estudio sueña con producir, porque será rentable, prestigioso y un intérprete a largo plazo", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore. "Muchas películas de tipo original que no son secuelas de la franquicia, muchas de ellas han tenido problemas este año. Este es un buen contrapeso para eso ”.

Basado en un artículo de la revista de Nueva York, "Hustlers", escrito y dirigido por Lorene Scafaria, cuenta la verdadera historia de un grupo de strippers de la ciudad de Nueva York que, molestos por los efectos de la recesión en sus clientes de Wall Street, comienzan una estafa lateral que implica drogar sus ricas marcas y acumular facturas de tarjetas de crédito exorbitantes de las que obtienen un recorte.

"No lo vimos como una película de striptease", dijo Adam Fogelson, presidente de STX Motion Picture Group. "Lo vimos como una película de crimen, no muy diferente a algo como 'Lobo de Wall Street'".

Incluso con su zumbido, las proyecciones de la industria hicieron que la película ganara alrededor de $ 25 millones durante el fin de semana, pero atrajo a un público aún más amplio de lo esperado.

Definitivamente sesgó a la mujer como siempre esperábamos, pero fue muy diversa en cuanto a grupos étnicos, y trajo una amplia gama de edades para una película con clasificación R, dijo Fogelson.

Y con su fuerte boca a boca y la próxima temporada de premios y listas de top 10 de fin de año, podría seguir trayendo los billetes en dólares durante meses.

"Esta es una película de la que todos hablan", dijo Fogelson.

"Angel Has Fallen", protagonizada por Gerard Butler, fue un distante tercero con $ 4,4 millones, y ha recaudado $ 60,4 millones en sus cuatro semanas de lanzamiento.

El otro nuevo lanzamiento de la semana, "The Goldfinch", aterrizó con un ruido sordo, con solo $ 2.6 millones. La adaptación de la aclamada novela de Donna Tartt de 2013, protagonizada por Ansel Elgort, recibió críticas tan tristes como las de "Hustlers".

"It: Chapter Two" no fue nada fácil, a pesar del bajo rendimiento en comparación con el original de 2017. Llevar más de $ 150 millones en dos semanas durante el mes de septiembre, generalmente muerto, es un logro raro.

"It: Chapter 2". La película recaudó $ 40.7 millones. Foto: AP

"Es un número masivo", dijo Dergarabedian. “La franquicia 'It' ahora ha hecho más de mil millones de dólares en todo el mundo. Esa primera película fue realmente un rayo en una botella ".