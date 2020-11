Jennifer López y Maluma retrasan el estreno de 'Marry Me' hasta 2021

Estados Unidos.- Así como a miles de proyectos de entretenimiento, la película "Marry Me", de Jennifer López y Maluma, ha sido retrasada hasta el 14 de mayo de 2021, tiempo en el que los estudios esperan que el público pueda ver a estas dos increíbles estrellas en la pantalla grande de una forma segura y sin preocupaciones.

Jennifer López, después de su éxito con "Hustlers", regresa a la pantalla grande junto al cantante colombiano con una historia en la que los dos dan vida a una exitosa pareja de cantantes que terminan su relación horas antes de contraer matrimonio frente a miles de seguidores y tras haber lanzado una colaboración de tan esperado enlace.

En el filme JLO da vida a Kat Valdez, la cantante que tras la ruptura se casa con uno de sus fanáticos, quien será interpretado por Owen Wilson, a quien no conoce del nada. Está también ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, productora de series como "Shameless" y "Modern Family", por si fuera poco, cuenta con una banda sonora interpretada por ambos cantantes.

La película estaba prevista a estrenarse para el 12 de febrero de 2021, justo antes del Día de San Valentín, pero el equipo ha considerado que, por los tiempos difíciles debido a la pandemia por coronavirus, será mejor aplazarlo hasta finales de primavera.

Durante este verano de 2020, Maluma y Jennifer López trabajaron juntos en Miami, principalmente para grabar nueva música, en donde se incluye el tema principal de la película, también llamado 'Marry Me'. Ambos artistas colaboraron anteriormente en la nueva versión de 'No me ames', dueto que originalmente grabó JLO con su exesposo, Marc Anthony.

Sorpresivamente, la Diva del Bronx, apareció durante un concierto de Maluma en Nueva York para cantar a su lado la canción en español. La actuación sucedió semanas después de que López estrenara "Hustlers", cinta en la que trabajó al lado de Lizzo y Cardi B, con la que consiguió la nominación a Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro.

Anteriormente en el programa The Tonight Show, Jennifer López dio a conocer que además de protagonizar "Marry me", trabajó en la banda sonora de la película. "Hice un álbum con esta película, así que hay canciones nuevas, música nueva, así que es emocionante, tengo de seis a ocho canciones y Maluma hace dos o tres". Los cantantes ya dieron a conocer algunas de estas canciones en las que estuvieron trabajando juntos, como por ejemplo "Pa' Ti + Lonely". J.Lo y el colombiano han tenido muy buena química trabajando juntos, a tal grado que los rumores de un romance entre ambos no se han hecho esperar.

Recordemos que en julio de este año se les vio juntos componiendo algunas canciones de la banda sonora de esta película y dejaron a todos muy emocionados. El anuncio llegó desde sus respectivas cuentas en sus redes sociales, en donde ambos se muestran sonriendo con un lápiz y papel en la mano, dejando en claro para sus millones de seguidores que "están grabando una bomba".

Jennifer López y Maluma retrasan el estreno de "Marry Me" hasta 2021. Foto: Instagram

Maluma compartió: "Esta clase me gusta... ¿Quién creen que es el necio y quién es el juicioso de los dos?", soltando la increíble noticia: "A siii... estamos grabando una bomba", logrando recibir más de un millón de seguidores en la fotografía. Por su lado, JLO compartió una fotografía en la que dejan ver todo el estilo de la canción y posiblemente parte de su letra: "Pase lo que pase 'toy pa' ti", con un mensaje hacia sus seguidores: "¿Están preparados?", logrando llegar a casi dos millones de reacciones.