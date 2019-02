Jennifer López y la más romántica dedicatoria a Alex Rodríguez

¿Y el anillo pa' cuando?...mientras muchos fanáticos de J.Lo esperan que su novio Alex Rodríguez se anime a dar el siguiente paso y le de un anillo de compromiso a la "Diva del Bronx", Jennifer López y el ex beisbolista celebran su segundo aniversario de novios.

Jennifer López y Alex Rodríguez hicieron su primera aparición como novios en un evento, en la Gala del MET 2017. Foto: AP

En redes sociales, Jennifer López y Alex Rodríguez se han dedicado palabras llenas de amor con motivo de su segundo aniversario, palabras que han enternecido a sus millones de fanáticos.

"Dos años de risa, dos años de diversión, dos años de aventuras, de entusiasmo de crecer y aprender, de verdadera amistad, ¡y de tanto amor! Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable. En medio de nuestra vida siempre cambiante y en constante movimiento", manifestó Jennifer López a su novio Alex Rodríguez.

Me haces sentir como un adolescente empezando de nuevo.

"Cada vez que pienso que estamos estables, me sorprendes en las formas más maravillosas que me recuerdan lo bendecida que soy por haberte encontrado ahora en este momento, en este tiempo, nuestro tiempo. Te amo, macho", resaltó Jennifer López.

Por su parte, Alex Rodríguez comentó junto a una serie de fotografías junto a su amada Jennifer López y con sus respectivos hijos: "Macha 13, no puedo creer que ya han pasado dos años".

Solo 730 días, que han pasado volando, pero se siente como si hubiésemos estado juntos desde siempre. Estamos destinados a estarlo, no se puede poner en palabras lo mucho que significas para mí.

"Desde juegos de beisbol, hasta viajes alrededor del mundo y shows en Las Vegas. Lo hemos hecho todo juntos y atesoro cada momento contigo. Dónde nos llevará este camino no se sabe, pero no hay nadie más a quien preferiría tener a mi lado. Este viaje apenas comienza y me emociona lo que nos aguarda más adelante", comentó Alex Rodríguez.

Pero su dedicatoria de amor no termina aquí, inspirado en el amor por Jennifer López escribió en su post en Instagram:

Macha, lo duro que trabajas no tiene igual. Tu ambición y determinación sin descanso me impulsan a ser un hombre mejor cada día.

"Como tú no hay otra. Las palabras nunca le harán justicia a lo que estos dos años han significado para mí. Gracias por siempre ser tú, por tu apoyo y amor incondicional", concluyó adorablemente. "Te amo mucho, Lola".

¡Feliz aniversario, A-Rod y J.Lo!