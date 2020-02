Jennifer López y su fabulosa rutina de pole dance al estilo Hustlers

Miami, Florida.- Jennifer López ofreció una parte del halftime show del Super Bowl LIV cargada de mucho baile, de mucho sabor latino y de mucha sensualidad, característico de la "Diva del Bronx". Su setlist para este esperado espectáculo del medio tiempo, incluyó su éxito internacional "Waiting for tonight" que grabó en 1999 para su álbum debut "On the 6".

Para este performance Jennifer López llevó a cabo un espectacular y sensual pole dance en honor a su aclamada actuación como "Ramona" en la taquillera película "Hustlers", en la que también J.Lo participó como productora y por la cual, obtuvo una nominación al Globo de Oro como "Mejor actriz de reparto".

Jennifer López causó sensación. Foto: Tom Pennington / AFP

La elaborada hazaña acrobática de J.Lo duró menos de un minuto, pero le llevó meses de entrenamiento riguroso aprender el arte del pole dance, que primero aprendió a realizar para su actuación en "Hustlers", donde un grupo de strippers de Manhattan descubren que pueden ganar mucho dinero a expensas de clientela de Wall Street.

"Es duro para tu cuerpo, son verdaderas acrobacias", expresó la actriz y cantante en un video detrás de escena de su entrenamiento para la película en septiembre pasado, "esto es tan difícil como cualquier cosa que haya aprendido, podría ser el más difícil".

A pesar de la aclamación de la crítica generalizada, Jennifer López fue excluido de las nominaciones para los Oscar 2020. Tan pronto como apareció el tubo para su coreografía de pole dance, en Twitter sobresalieron los recordatorios de que la "Diva del Bronx" había sido excluida, asimismo se bromeó sobre su negativa a dejar que su intenso entrenamiento de "Hustlers" se desperdicie.