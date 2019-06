Jennifer López y su hija sorprenden cantando juntas a miles

La famosa cantante Jennifer López, pareja sentimental del expelotero Álex Rodríguez, sorprende al cantar en dueto con su hija ante miles de fans de ella, en uno de sus conciertos. El video, colocado en Instagram, le da la vuelta al mundo.

La pequeña Emme, hija de Jennifer López y del también cantante Marc Anthony, sin duda alguna, ha heredado de ellos el gusto por la música y los escenarios, y se le ve desenvolverse en ellos como pez en el agua.

La pequeña Emma tiene apenas 11 años de edad y ya en varias ocasiones ha dado muestra del gran talento que lleva en la sangre. Hay periodistas, y personas cercanas a ella, que aseguran que, si se lo propone, se convertirá en toda una gran estrella musical.

Jennifer López inició su gira "It's my party", este sábado, y según reporte en distintos portales de noticias, en un espacio llamó a Emme para que cantara junto con ella una estrofa de una canción. Ambas dejaron sorprendida a la audiencia.

Jennifer y su hija brindaron al público un momento inolvidable y espectacular. A "La diva del bronx" se le ve profundamente emocionada, luego de ver cómo su hija no mostró nerviosismo, y sí mucha entrega y emoción al momento que tuvo junto a su madre.

Emme es hermanita de Max. Ambos son gemelos, hijos de Jennifer López y de Marc Anthony, quienes a pesar de estar ya separados, llevan una excelente relación amistosa y comparten la crianza de sus hijos.

Max, el gemelo de Emme, también ha tenido oportunidad para demostrar que podría llegar a ser un gran artista en el futuro.

Jennifer Lopez y Marc Anthony acudieron a finales de mayo al festival de fin de curso de su hijo Max, y sorprendieron tras ver su actuación.

Emme y Max, si se lo proponen, en su niñez podrían convertirse en estrellas del espectáculo, pero quizá es algo que aún no lo visualizan, o sus famosos padres no apoyan por el momento, y será en un futuro no lejano cuando lo lleven a cabo.