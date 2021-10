Jenny 69 la buchona que está acaparando con los corridos tumbados

Jenny 69 se está convirtiendo en la nueva reina de los corridos tumbados y es que la joven de 27 años no solo ama este género musical, sino que se considera una mujer muy buchona.

En una entrevista con Pepe Garza la joven originaria de Los Ángeles asegura que le fascina verse y vestirse como una verdadera buchona no solo cuando se sube al escenario, sino que trata de llevar este estilo en su vida normal.

"Me encanta la mota, me encanta ser buchona me encanta ese estilo de vida, me encanta el dinero", también dice la cantante quien acaba de lanzar su video titulado La 69.

El video ya alcanzó más de cuatro millones de reproducciones, además de varios comentarios de todo tipo donde le han escrito de todo, en especial los haters.

"Gracias Jenny 69, cuando puse tú música mi hermano paralizado de las patas se paro para apagar la canción", "No tiene voz como muchos de los artistas que están de moda, pero el talento de la televisora y la ignorancia de las personas las posicionamos en tendencia", le escriben a la chica.

Otra de las cosas que ha dicho la buchona en entrevista es que son varias las mujeres que quieren ser como ella, es por eso que les manda un mensaje donde les dice que animen.

Cabe mencionar que en Instagram cuenta con más de dos millones de seguidores, quienes son testigos de como se ha movido la chica de raíces mexicanas en la industria musical.