Jerónimo vive bello momento junto a Ana Bárbara y Reyli Barba

Ana Bárbara se presentó recientemente en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo un momento muy emotivo protagonizado por la cantante, sus hijos y el cantautor Reyli Barba.

Cuando la hermosa cantante interpretó su muy conocido tema "Lo busqué", sus hijos subieron al escenario. Las emociones que se estaban viviendo hicieron que Jerónimo (hijo de Ana Bárbara y Reyli Barba) rompiera en llanto mientras abrazaba a su mamá.

Luego de sorprender a la madre de su hijo en el escenario, Reyli Barba comentó: “mi Jero se soltó en llanto porque estaba muy emocionado de ver a su mamá cantando con su público, con sus hermanos y es hipersensible Jerónimo. Salí justamente al escenario cuando lo vi llorando de emoción; porque fue de eso, el llanto fue de emoción”.

El cantautor, quien regresó a la escena musical luego de una necesaria pausa, mencionó que subió al escenario para apoyar a su hijo, pero, al mismo tiempo, para compartir un bello momento con Ana Bárbara.

“Dije 'tengo que estar ahí con él, tengo que acompañarlo, tengo que acompañar a Ana’ que es la madre de nuestro hijo, que es mi amiga. Justo antes de terminar, lo llamé y se vino conmigo; salimos del escenario. Y justo llegamos al camerino y le dije: ‘¿estás emocionado?...sí papá, estoy muy emocionado'. Qué bueno saber que tiene esa sensibilidad”, agregó.

En una entrevista con EL DEBATE, Reyli Barba comentó tras el lanzamiento de su nueva canción Todo lo que está pasando me gusta.

Estoy en principio agradecido por volver a la vida, por encontrarme sano, pleno y disciplinado en mi oficio, que es maravilloso y que para él nací.

"Para hacer música, para escribir canciones, la forma en que han recibido todos los medios de comunicación, en las plataformas digitales, en la radio, el primer sencillo, Todo lo que está pasando me gusta, me pone muy contento y me da la claridad que era indispensable hacer ese alto en el camino".