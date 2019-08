Jerry Bazúa desesperado busca a su hijo y Paulina Rubio lo esconde

Jerry Bazúa desesperado por no saber nada de su hijo Eros, producto de su relación con la cantante Paulina Rubio, decidió ir a buscarlo a casa de la cantante, pero desafortunadamente una de las encargadas de cuidar al menor le negó la visita.

Y es que el sinaloense captó el momento cuando se dirige a pedir información del menor, pero de inmediato obtiene una respuesta no del todo agradable, ya que no logró ver al menor a quien tiene varios meses que no ve.

"Bueno aquí estamos ya a finales de agosto estoy aquí en 20 Wesley little drive intentando ver a mi hijo, ya que después de que no me contestan ningún email vamos a ver si alguien me contesta en esta casa...", dice Jerry en el video.

De inmediato Jerry toca el timbre de la casa para saber quien está cuidando al pequeño para poder tenerlo en sus brazos, pero le dicen que está dormido y aunque le pregunta a que horas se despierta no le dan una respuesta concreta causando la indignación del sinaloense.

Que triste tener que subir este video para que se vea una, de las tantas veces , que he ido a buscar a mi hijo Eros ... y si esta!! pero al final me lo niegan por órdenes de la "Señora". Aquí queda la prueba de que así fue!, escribió Jerry.

Mientras tanto los fans del cantante no se quedaron callados y apoyaron al preocupado padre quien ya ha dicho en varios ocasiones que Paulina no lo deja ver al menor desde que decidieron separarse.

"Es una lastima lo que estas viviendo sobre todo por tu hijo", "De verdad cómo puede a ver mujeres así el daño se lo hacen a sus hijos, pero el maldito orgullo es más que el amor asus propios hijos", le escribieron a Gerardo.

Cabe mencionar que Paulina Rubio se ha mantenido alejada de la prensa pues no quiere entrar al ojo del huracán y es que nunca ha hecho alguna declaración en contra del padre de su hijo.

