Jessica Biel ve las disculpas de Justin Timberlake a Britney Spears y así se pronunció

Estados Unidos.- La actriz Jessica Biel apoya a su esposo, Justin Timberlake, ya que la estrella del pop se disculpó con Britney Spears y Janet Jackson esta semana.

El artista de "Man of the Woods" recurrió a Instagram el viernes en respuesta a la reacción violenta que recibió luego de la transmisión del documental del New York Times, "Framing Britney Spears", disculpándose con ambas mujeres por su papel en interrumpir sus carreras y contribuir a la vergüenza pública de la cantante.

"Te quiero. [emoji de corazón] ", comentó Biel en su publicación, en la que Timberlake declaró:"

Lamento profundamente el momento de mi vida en el que mis acciones contribuyeron al problema, en el que hablé fuera de turno o no hablé por qué tenía razón.

Las disculpas de Timberlake hacia Britney y otras parejas. Instagram

Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que condona la misoginia y el racismo.

Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, continuó, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fracasé.

También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer ”.

Justin Timberlake ha sido señalado por múltiples abusos hacia Britney Spears cuando tenía una relación con ella. AFP

"Framing Britney Spears" toca brevemente el romance juvenil de Spears con la estrella de NSYNC a principios de la década de 2000, y las consecuencias, que incluyeron acusaciones de que Spears engañó a Timberlake.

Timberlake alimentó la narrativa con el video de su canción de 2002 "Cry Me A River", que presentaba a una actriz rubia, que se parece a Spears, escabulléndose a sus espaldas. Biel y Timberlake se casaron en 2012 y comparten hijos Silas, de 5 años, y Phineas, de 1.