Jessica Cosh sorprende con decisión tras su ruptura

La actriz Jessica Coch a tres meses de cancelar su matrimonio, pues a mediados de junio confirmó su separación con Israel Gutiérrez.

Presuntamente la separación se dio luego de que ambos tuvieran su agenda muy apretada por compromisos laborales.

Se menciona que su relación ya había concluido desde el mes de abril, pero la pareja quiso darse una segunda oportunidad, aunque en junio compartieron la noticia de la ruptura.

Tras esa noticia, de acuerdo al portal de TvNotas, la actriz ha decidido retomar su relación con ex comprometido y esta vez son novios.

Esto quedó confirmado en su reciente publicación en Facebook, pues al promocionar a La Leyenda en su presentación en Arena Monterrey, indicó su canción favorita la cual es 'Sé que volverás', además se le ve muy feliz y radiante.

UN POCO DE SU TRAYECTORIA

Una de las actrices más populares de las últimas décadas que se ha posicionado en el gusto del público debido a sus papeles como antagonista en telenovelas como Mi pecado, Cuando me enamoro y Amor de barrio; estas dos últimas le han válido para ser nominada a los premios TVyNovelas como mejor actriz coestelar y mejor actriz de reparto, respectivamente

A finales del año pasado culminaron las grabaciones de Amor de barrio, su más reciente telenovela, misma que actualmente se está transmitiendo en Estados Unidos. Jessica nos cuentas que gracias a las redes sociales se ha dado cuenta del gran alcance que tienen las producciones mexicanas, pues de pronto recibe mensajes de distintos idiomas, lo que hace que esté muy emocionada de poder mostrar su trabajo en todo el mundo.

Besitos de Marisol, con su nuevo look! #grabeygrabe Una publicación compartida por Jessica Coch (@jessycoch) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 12:26 PDT

Papeles antagónicos

No es que sólo quiera interpretar papeles de villana, aparentemente son los que mejor se le acomodan.

"El año pasado en Muchacha italiana viene a casarse tuve un personaje que era buena y me divertí mucho interpretándolo, no estoy cerrada a ningún papel, es sólo que los papeles antagónicos son los que más me han ofrecido, pero no me gustaría que se me encasillara sólo como villana".

Sin embargo, ser mala no es nada fácil, hay que ser muy buena para poder ser mala.

"Es sumamente importante diferenciar a una villana de la otra, que no se parezcan entre sí, que la gente sepa que esta es 'Roberta'; esta es 'Renata', 'Tamara', etc., en ningún momento creo que un personaje sea fácil. Todo es un reto, ser protagonista como ser antagonista, para las buenas es un reto diferenciar la protagonista pasada de la siguiente, hay que saber diferenciar entre buena o mala", puntualizó la actriz.

Quién gana hoy? ⚽️ #clásico Una publicación compartida por Jessica Coch (@jessycoch) el 27 de Ago de 2016 a la(s) 6:22 PDT

Otros proyectos

Además de las telenovelas también ha incursionado en la conducción de variety shows y en las obras de teatro. "Al final es muy diferente actuar en teatro que en televisión. En televisión tienes tiempo, la fortuna de poder repetir si una escena no estuvo bien y en teatro es directo con el público, si les gusta te aplauden y sino lo resientes instantáneamente, sale la respuesta como anillo de dedo, los dos son totalmente diferentes, pero sirven para complementarse como artista".

A Jessica le gusta mantenerse en forma, por lo que ha adquirido un cuerpo bien torneado gracias al cual ha sido invitada a posar en algunas revistas para adultos, ofertas que ha declinado. "No es algo que me llame la atención, nunca me he inclinado a llevar mi carrera a ese lado, soy demasiado penosa. Las únicas fotos en las que salgo así fueron para la novela Código Postal y era porque todas teníamos que salir en traje de baño, ya que estaba ambientada en la playa, pero de ahí en fuera no lo he vuelto a hacer, no podría ver a mi mamá", afirmó.