Jessica Díaz estrena la novela 'Cómo tú no hay 2'

Una mujer muy amorosa a la familia, amigos y seres queridos, disciplinada, capaz de enfrentar sus metas cumplir y sus sueños, así se describe la actriz Jessica Díaz, originaria de Culiacán, Sinaloa, quien se encuentra en su mejor etapa actoral.

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, la actriz estrena hoy la novela Como tú no hay 2 por el canal de Las Estrellas, quien platicó que se siente muy emocionada ya que no solamente actuará en la historia producida por Carlos Bardasano, sino que será la encargada de cantar el tema principal, el cual estará disponible en plataformas digitales a partir del 25 de febrero.

¿Cuéntame sobre tu participación en la telenovela Como tú no hay 2?

Es uno de los proyectos que más he disfrutado a lo largo de mi carrera porque combina mis dos facetas de actriz y cantante, entonces llega a mi vida este personaje y un día recibo la llamada del productor Carlos Bardasano. Ya había trabajado con estas empresas, Lemon Films y W Estudios, que colaboran con Televisa, cuando me marcan para platicarme de este personaje Tina, quien es una bailarina que por azares del destino ya no puede volver a bailar ballet nunca más. Entonces el productor mezcló el baile con el canto en este personaje, se adaptó la historia para que cantara también. Es una delicia que se presten en la actuación para que también demuestres tu faceta como cantante. No sabes lo satisfactorio que es para desenvolverme en mi carrera.

¿Cómo llega la propuesta de cantar el tema principal de la novela?

A mí me dan la oportunidad de proponerle al productor una canción para el personaje, entonces le dije: ‘Ok, si Tina va a cantar, yo quiero proponerte una canción. Yo la compongo, para que sea un sencillo de Jessica Díaz’. Cuando me llega la sorpresa es cuando se la muestro, es una canción compuesta por mí y por mi productor musical; cuando le enseño a Bardasano me dice: “O sea, esto no es canción de Tina, esta es la canción de mi novela, es el tema principal”. Imagínate lo que sentí, todas mis emociones. O sea, no sabes lo feliz que se siente que me dijeran que mi canción es el tema principal. La canción se llama Como tú no hay dos y estará en plataformas digitales a partir del 25 de febrero.

¿Cómo inicias tu carrera artística?

Desde que yo estaba chiquita, justo en las fiestas de diciembre, me fui con mi familia y mi mamá desempolvó unos videos: desde que era un bebé yo cantaba, bailaba en la cámara, me ponía los tacones de mi mamá; o sea, ya lo traigo en la sangre, siempre quería estar en el escenario. Entonces estudié en Difocur, fui parte de la Orquesta Sinfónica de las Artes, después hice varias obras en el Pablo de Villavicencio y ya luego me vine a los 18 a la Ciudad de México a estudiar en el CEA Televisa. Hasta la fecha no hay otra carrera que no me apasione.

¿Qué representa para ti ser sinaloense?

La verdad siempre lo he dicho, es un orgullo ser norteña, ser sinaloense, culichi. Amo mi ciudad, me encanta, cada vez que voy veo cómo está creciendo mi ciudad, me gusta decir que soy culichi.