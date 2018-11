Jessica Díaz sigue sumando éxitos en su carrera

La bella actriz y cantante culiacanense Jessica Díaz se encuentra cosechando éxitos, ahora con su más reciente sencillo titulado Mentiste, mientras que en cuanto a la actuación es ella quien le da vida a Renata Barranco en la telenovela Amar a muerte. Jessica en entrevista para EL DEBATE nos comparte de-talles sobre sus proyectos.

Inicio de su trayectoria

Desde muy pequeña Jessica descubrió su gusto por el arte y dio sus primeras muestras como artista. La joven en su trayectoria de 6 años ha participado en las diferentes disciplinas y ha trabajado en televisión, cine, teatro, música y teatro musical. “Desde chiquita yo sabía lo que quería ser, le decía a mi mamá ‘grábame’ y le cantaba a la cámara. En Culiacán, junto con mi hermana hacíamos festivales, practicábamos nuestras coreografías y les cobrábamos 5 pesos la entrada a los vecinos en la privada donde vivíamos.

Yo iba a Carrusel, cuando existía, en el canal 3. Siempre tuve la inquietud y conforme fui creciendo le pedía a mi mamá que me metiera en clases de diferentes artes, pero cuando tuve que tomar la decisión de cuál era la carrera que iba a estudiar, me metí en Ciencias de la Comunicación, hice un semestre. Era tanta mi inquietud por el arte que estudié esa carrera porque era lo más apegado a lo artístico, pero yo quería estar frente a una cámara, no atrás; entonces estudié actuación por las tardes y de pronto me enteré que el CEA fue hacer cásting a Culiacán,fui y me quedé. Me llaman y me dicen ‘eres de los 50 seleccionados de los 7,000 que adicionaron, te tienes que venir’, y esa decisión me obligó a dejar todo y me fui a perseguir un sueño”, narra la actriz.

Proyecto

Sobre los proyectos en los que se encuentra actualmente Jessica asegura sentirse muy emocionada por el estreno de la telenovela en la que participa actualmente, interpretando a Renata, una joven enamorada de su jefe, quien en la historia es el hijo del hombre más rico de México; y pese a todos los obstáculos a los que se enfrentan por su relación la pareja decide continuar y enfrentarse a todo. “Estrenamos Amar a muerte, estamos felices porque la aceptación del público ha sido muy buena, los comentarios, el rating que ha tenido, creemos que la historia está atrapando. Es una historia súper original porque es la primera vez en donde la muerte es la protagonista, a partir de la muerte empieza la historia.

Habla sobre la transmigración del cuerpo y el alma, el alma de un personaje se va al cuerpo del otro.

Yo interpreto a Renata Barranco. A mí me toca contar la historia de un amor imposible por las clases sociales: me enamoro de mi jefe, que es el hijo del hombre más rico en México; yo soy su asistente y tenemos que pasar por todos los obstáculos que surgen, enfrentarnos a la prensa porque obviamente se hablará de él y de su nueva relación. Su familia no nos apoya, entonces nos toca contar esa historia, yo a lado de Gonzalo Peña, él es el actor que interpreta a mi pareja”, explica Jessica. Respecto al nuevo sencillo que la cantante acaba de lanzar, Miénteme, nos cuenta que es un tema inédito, y habla acerca de una infidelidad, sin embargo no retrata a una mujer víctima sino empoderada. Dicha canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. “Es una canción que habla de una infidelidad, habla de una traición, pero es contada desde la perspectiva de una mujer no víctima, porque ya sabes que cuando a una mujer la engañan se le viene el cielo en cima, pero esta canción no es una canción corta venas, ni balada, incluso la canción es de género pop, es una canción con mucha energía, en donde la historia la cuenta una mujer empoderada, no manejamos a la mujer víctima, sino a la mujer empoderada, que la engañan pero se levanta, porque ¿cuándo una mujer se ha detenido por un hombre?, nunca”, responde la actriz. Finalmente Díaz agradece el apoyo de todos los que la han apoyado.