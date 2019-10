Jessica Segura, la querida Tecla, se despide de Una familia de 10

Luego de una larga ausencia de la pantalla chica, hace unas semanas se estrenó la segunda y muy esperada segunda temporada de "Una familia de diez", una de las series más exitosas de Televisa, producida por el genio Jorge Ortíz de Pinedo. Anteriormente se dio a conocer que dos de sus personajes no formarán parte de la tercera temporada: ¡la dramática Tía Licha y Tecla!

La actriz Jessica Segura se despidió de su personaje "Tecla", la ahijada de "Don Arnoldo" el padre gorrón del buen "Plácido López". Nos sigue quedando la duda si "Tecla" era en verdad hija de "Don Arnoldo".

El querido personaje de "Tecla" tuvo un final digno en "Una familia de diez"; en una entrevista con el Siglo de Torreón, Jessica Segura comentó: "ojalá la gente reaccione bien ante la salida de este personaje, en lo personal me encantó que tuviera este desenlace y lograra su más grande sueño. Ser actora, tener novio y que conozcan a su mamá, estos son los deseos de 'Tecla' en 'Una familia de diez'".

Para mí, Tecla significa muchas cosas, como actriz fue todo un reto al ser un personaje poco agraciado, me costó el inicio tener que ser una mujer con un gran entrecejo.

"Pero fue precisamente eso lo que me ayudó a reírme de mí misma y ser entregada con ese papel", aseguró la actriz.

Estas son algunas de las reacciones del público, ante la salida de su personaje. "¿Cómo pudiste abandonar la familia", "no te vayas Tecla", "no dejes a don Plácido solo", "por favor, que no se vaya a ir Tecla, es tan importante como todos los demás en el programa".

Así fue la despedida de "Tecla" del programa "Una familia de diez":