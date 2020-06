Jessy Portillo uno de los ganadores de "Mi Covr" de Video Rola

En estos momentos el joven cantautor Jessy Portillo está viviendo una montaña rusa de sentimientos, tras ser uno de los ganadores del concurso "Mi Covr" que llevó a cabo el canal de televisión Video Rola.

Estoy sintiendo euforia, estoy hasta nervioso, son muchos sentimientos.

Me siento muy conmocionado por todas las palabras tan bonitas, por las llamadas, mensajes que me han estado llegando de todas las personas que me estuvieron apoyando a lo largo de este programa, estoy muy agradecido, ese es el sentimiento mas fuerte que siento ahorita, muy agradecido con Dios, con la vida, con mi papá, con mi mamá que está en el cielo, con todos mis amigos, mis compañeros", manifestó Jessy Portillo en una charla con El Debate tras darse a conocer los resultados finales de "Mi Covr".

Tras varias semanas de competencia, donde todos los participantes demostraron su calidad interpretativa, a la final llegaron Jessy Portillo, Daysi Hernandez, Karen Báez y JuanPa Valdes. Para sorpresa tanto de ellos como del público, Video Rola no otorgó un primer o segundo lugar, ya que los cuatro fueron declarados ganadores de "Mi Covr", ante el gran potencial artístico que cada uno de ellos posee.

Ahora estos cuatro talentos musicales formarán parte de la cartera oficial de artistas de Video Rola, "con el favor de Dios esperemos que venga muchísimo trabajo, muchisma más música, mas composiciones, más escenarios, ciudades, lugares, personas y muchas bendiciones con el favor de Dios", comentó Jessy Portillo originario de Guamúchil, Sinaloa y quien actualmente radica en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde forma parte de Bocca Morada Band.

La mayor enseñanza que "Mi Covr" ha dejado a Jessy, es "el ser agradecido con las personas, porque me he podido rodear de personas increíbles, de personas que sin necesidad han estado al pie del cañón conmigo y yo creo que me han enseñado el verdadero valor de la amistad, el trabajo duro, la persistencia, el que los sueños si se pueden hacer realidad y que nunca debemos dejar de luchar por lo que queremos".

Jessy Portillo hizo un especial agradecimiento a DB Latin Music, el primer estudio que pisó, así como a PL Studio Music, donde actualmente hace toda su música.

Todo lo vendrá ahora, el cantante lo dedica (como siempre lo ha hecho) a todas las personas que lo han apoyado incondicionalmente: "a todos les digo que muchas gracias, lo que viene es para todos y cada uno de ellos, mi música es hecha siempre pensando en llegar a sus corazones, deseo poder lograrlo".

Sigan caminando de la mano conmigo en este sueño que la verdad está tomando un rumbo increíble, demasiado sorprendente para mí, de nuevo, infinitas gracias.

