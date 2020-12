Jesús Navarro, Wisin, Ozuna y Miky Woodz, conquistan la escena musical con "No me acostumbro"

En 2018 la agrupación mexicana Reik y los raperos puertorriqueños Wisin y Ozuna arrasaron en las listas de popularidad no solo en México, sino también en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en países de Europa, como Suiza y Portugal, con la canción "Me niego". El impacto musical y el éxito de este tema fue brutal. Dos años después vuelven a reunirse para lanzar una nueva colaboración, que ha causado furor; se trata del tema "No me acostumbro".

"Después de 'Me niego', cuando escuché este tema yo dije: 'wow, ¿cómo yo supero este track, cómo supero un éxito como 'Me niego'", expresó Wisin en una entrevista que Sony Music México compartió con Debate. El rapero boricua, al tener la canción en sus manos, llamó por teléfono a sus amigos Jesús Navarro, del grupo Reik, a Ozuna y al también rapero y trapero puertorriqueño Miky Woodz.

Entre todas las llamadas que hizo con cada uno de ellos, esta fascinante nueva colaboración fue teniendo pies y cabeza. Al preguntarse cómo superarían el éxito de 'Me niego', Juan Luis Morera Luna (nombre real del rapero), comprendió que tenía ante él un enorme reto. "Llevo tanto tiempo produciendo, que esos son retos completamente fuertes para mí, esas llamadas telefónicas crean que grandes cosas sucedan, pero saben qué es lo más importante, aparte del talento, las ganas de crecer, yo creo que cuando tú como artista llevas años pero pierdes las ganas de crecer, no importa lo que hagas, no va a salir, porque se pierde la magia, y todos los que estamos en este tema somos soñadores, queremos seguir creciendo".

El cantautor Jesús Navarro, vocalista de Reik, manifestó que cuando Wisin lo llamó por primera vez para esta nueva colaboración, fue un "sí" sin pensarse. "Que la llamada venga de Wisin es un sí inmediato, tenemos esta amistad, confianza y respeto por el trabajo el uno del otro".

Conforme Wisin y Jesús iban trabajando en "No me acostumbro", se subieron al barco los boricuas Ozuna y Miky Woodz. "Para mí tener la oportunidad de colaborar, justo con las nuevas generaciones, que son artistas que no crecieron con las limitantes que tenemos nosotros de pronto y que nosotros nos hemos tenido que ir arrancando, todos los nuevos traen otra filosofía y otra manera de hacer las cosas, de la que nosotros tenemos mucho qué aprender, y que de pronto estemos en un momento donde el clímax sea tal que todos colaboramos, todos estamos abiertos a experimentar", manifestó Jesús Navarro.

Yo, la verdad, que lo agradezco muchísimo, además ha sido, yo lo digo todo el tiempo y no me canso de decirlo, ha sido la etapa más divertida de mi carrera.

Cabe mencionar que "Me niego" fue la primera canción del género urbano que Reik grabó. Posteriormente vendrían más colaboraciones de la banda mexicana del pop con otros grandes exponentes del reguetón. (Ghetto Kids, "los duros del género urbano" en la escena mexicana).

Un gran trabajo en equipo entre Jesús Navarro, Wisin, Miky Woodz y Ozuna

Para Miky Woodz el trabajar junto a Wisin, Ozuna y Jesús Navarro ha sido una oportunidad de seguir expandiéndose musicalmente. "Un tema que tenga a Wisin, a Reik, quién va a decir que no, aparte de la amistad que tengo con Wisin, a Jesús no lo había conocido, pero como he dicho anteriormente, mis respetos a Reik, mucha gente sabe que lo mío es el rap y piensan que uno no escucha ese tipo de música, y están equivocados, yo soy fanático de todo tipo de música, justo antes de dedicarme a cantar, esto para mí es una meta personal, y qué mejor que seguir creciendo.

Yo soy un artista que está representando a la nueva generación, un artista en crecimiento, y ahora contar con estos caballeros apoyando mi carrera y respetando mi trabajo de verdad que es una bendición, estoy súper contento, y sé que los fanáticos van a disfrutar mucho de esta colaboración.

"No me acostumbro" fue compuesta por Linares, Hyde "El Verdadero Químico", Wisin, Jesús Navarro, Ozuna y Miky Woodz. Esta colaboración también cuenta con la participación de Los Legendarios, el reconocido dúo de productores puertorriqueños conformado por Marcos Ramírez y Víctor R. Torres.

"Es un lujo trabajar con gente talentosa, quiero darles las gracias públicamente por ser solidarios conmigo, estas piezas musicales sin ellos no serían las mismas, así que creo que son protagonistas principales de todo esto, es un tema que surge aquí en la base Puerto Rico, todos hemos aportado, un tema que se trabajo en equipo, así que espero que les guste tanto como a mí, si les gustó Me niego, creo que llegamos al nivel que queríamos, estoy feliz por eso", manifestó Wisin.

Jesús Navarro agregó para ellos (Reik), lo más importante de reinventarse en esta nueva etapa de su trayectoria artística, ha sido justo eso, las colaboraciones: "tener disposición y ganar de sentarnos con alguien que haga completamente diferente a lo que hagamos nosotros y buscar la forma, como ha dicho Wisin, de que podamos caber todos en un mismo track, que podamos todos brillar y defender quienes somos pero también, que estemos celebrándonos los unos a los otros".