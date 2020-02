Jesús Ochoa y Jorge Ortíz de Pinedo protagonizan tenso episodio

Ciudad de México.- Jorge Ortiz de Pinedo convocó a una reunión y rueda de prensa para dar a conocer su inconformidad contra la Asociación Nacional de Actores (ANDA), acusando a dicha asociación que desde hace 21 meses, el sindicato no ha cubierto los gastos de reembolso de quienes estan afiliados a la Casa del Actor IAP Mario Moreno "Cantinflas", de la que el comediante funge como presidente de la Comisión de Honor y Justicia.

La reunión fue interrumpida el actor Jesús Ochoa, quien es secretario general de la ANDA, causando un gran zafarrancho entre los presentes. Jorge Ortiz de Pinedo mencionó estar decepcionado con la actitud del actor, pues aseguró que la Asociación Nacional de Actores no ha cumplido con el deposito de los recursos designados para la manutención de la Casa del Actor.

Javier Coello, abogado de la Casa del Actor, informó en la conferencia de prensa que la ANDA debe a la institución un monto de nueve millones de pesos desde 2018; han tratado de llegar a un acuerdo por la vía pacífica sin tener éxito.

¿Qué es la Casa del Actor?

Fue fundada por la AND para beneficio de los actores de la tercera edad; su función asistencial es proporcionar albergue, manutención, asistencia médica y farmacéutica a los actores ya sean de teatro, cine, radio, televisión, cabarets, circo, variedades..., domiciliados en la República Mexicana.

Ante lo ocurrido en la rueda de prensa convocada por Jorge Ortíz de Pinedo, el actor Jesús Ochoa emitió un comunicado. Una parte de este cita lo siguiente: "nunca ha sido nuestra intención, ni lo será, dejar desprotegidos a nuestros compañeros actores de la tercera edad, faltando a nuestros compromisos con La Casa del Actor, sin embargo, es objetivo de esta administración buscar el orden y la transparencia resolviendo de una vez portodas, de manera legal, una serie de abusos e injusticias que su administración ha venido cometiendo en perjuicio económico de nuestro sindicato".

Estamos obligados, sí, a cubrir los gastos de La Casa del Actor pero es también para La Casa del Actor, una obligación justificar dichos gastos ante nuestro sindicato, es decir, ante todos nuestros socios que son los que finalmente financian este servicio.

"La falta de rendición de cuentas por parte de La Casa del Actor hacia la ANDA no es un asunto nuevo y sistemáticamente se ha evadido esa responsabilidad por parte del patronato; actualmente La Casa del Actor le exige a la ANDA alrededor de 950 mil pesos mensuales para la manutención de sus 40 huéspedes y hemos detectado algunas irregularidades como pagos duplicados (como es el caso de los servicios de cuidadores externos que se ha suspendido) o que más de un 50 de los gastos que se nos piden reembolsar, no están debidamente justificados con facturas fiscales legales o bien, que las facturas no están hechas a nombre de la ANDA".