Jesús Ojeda rinde tributo a Los Tigres del Norte

Atlanta, GA.- El intérprete sinaloense Jesús Ojeda con una excelente producción rinde merecido homenaje a sus paisanos, Los Tigres del Norte, con un álbum en el cual incluye canciones de antaño adaptadas a su estilo de guitarras y obviamente éste representa un nuevo éxito en la carrera del intérprete.

Durante entrevista con el cantautor Jesús Ojeda, emocionado comentó que las tradiciones sinaloenses no pueden faltar en la música norteña, por lo que ha recopilado emotivas canciones de los Jefes de Jefes, sus ídolos por siempre e integró en una nueva producción con 17 exitosos temas del ayer.

En esta producción incluye canciones de antaño y representativas de Los Tigres del Norte, es un álbum bastante emotivo y suenan muy bien aquellos temas como, “Pedro y Pablo”, “Diamante Negro”, “La camioneta gris”, “Mi linda esposa”, “Avión de la muerte”, “Libro de recuerdos”, El rengo del Gallo giro”, “Cariño dónde andarás”, “Apenas te fuiste ayer”, “Corazón de oro”, entre otras más.

Jesús Ojeda, quien se diera a conocer como solista hace siete años con “Estilo italiano” el que llegó para quedarse en su repertorio musical, hasta la fecha sigue siendo su carta de presentación, por lo que su línea serán los corridos y asegura tiene libertad de expresión, porque sus letras son inofensivas, comenta el cantante quien recorre la Unión Americana y sus corridos sieguen siendo sus aliados de siempre.

Tras tocar el escabroso tema del narcocorrido, estilo que ha costado la censura en México durante los últimos años a varios gruperos y el que sigue marcando tiempos muy difíciles dentro del Regional Mexicano, Jesús Ojeda comenta sin titubeos:

Los corridos son los que caracterizan el estilo de Jesús Ojeda, también he promovido temas de amor y románticos como 'No es un juego', bastante bien aceptado, pero los corridos no los dejo ni dejaré de cantarlos, este género caracterizó a Jesús Ojeda, quien no recuerda 'Los principios', 'El cholo', 'Estilo italiano', seguiremos con ellos.