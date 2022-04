Jesús Zavala encarna a un ‘Nini' en serie

El actor se encuentra en la nueva serie de la plataforma de HBO Max que retrata de una manera cómica la etapa de la vida en donde ni estudias ni trabajas

Actor, televisión y cantante, Jesús Zavala ha cosechado a lo largo de más de 20 años de carrera artística un sinfín de proyectos que asegura que han sido muy importantes en su vida tanto personal como profesional.

Nuevo proyecto

En entrevista para EL DEBATE, el actor platica acerca de su nuevo proyecto llamado Ninis, una serie comedia que consta en su primera temporada de 10 capítulos y narra la historia de cinco amigos cuya vida es pretender estudiar o trabajar para lograr lo máximo con el mínimo esfuerzo. Todo parece indicar que los ‘ninis’ se saldrán con la suya, hasta que se ven en la necesidad de pagar renta, pelearse por un pedazo de pizza, emprender un negocio de manera fallida, cuidar al hijo de su jefe, entre otras situaciones más. Una serie sobre esta etapa en la que todos nos identificamos en algún momento de la vida y cómo sobrevivimos a ella. ‘’Es una serie con temas actuales, con nuestro humor tan particular, no nada más para cierto rango de edad, sino para todos en general. El término ‘ninis’ lo tenemos muy actual y es algo que muchas generaciones lo han pasado hoy en día, todos hemos pasado por el momento de ‘¿qué es lo que queremos hacer, a qué nos queremos dedicar?’, todos hemos pasado por ese momento, incluso el actor; creo que nosotros somos los más ninis, porque tenemos tres meses de trabajo y luego estamos seis meses sin trabajo porque no llega un proyecto; entonces, es algo que lo van a entender, es una serie de comedia y usamos las situaciones con humor y para reír, es un proyecto para entretener‘’, indica.

La historia es protagonizada por: Jesús Zavala, Natalia Téllez, Oka Giner, Gonzalo Vega Jr. y Ruy Senderos, y se trasmitirá este próximo 7 de abril por la plataforma de HBO Max. ‘’Es un equipo talentoso, fue un privilegio haber estado con un gran elenco tan profesional y también un equipo de producción que estuvo al pie del cañón para que este proyecto se hiciera realidad, y no me queda más que agradecer‘’.

Crecimiento

El actor originario de Guadalajara, Jalisco, desde temprana edad mostró su gusto por lo artístico, y fue en el año 2002 cuando dio sus primeros pasos en el reality show de Código fama, y después, debido a su participación en el programa infantil, fue seleccionado para participar en su primer papel en la telenovela Alegrijes y rebujos, Misión S.O.S., entre otras telenovelas. ‘’He cambado mucho, he madurado, hay tropiezos, como todo en la vida, pero no queda más que aprender, hay muchos amigos que se han quedado y se vuelven familia, y desde el reality empecé una nueva familia, porque yo soy de Guadalajara, terminamos apoyándonos y pues, imagínate, son muchos aprendizajes. Creo que he corrido con la suerte de trabajar con personas increíbles o proyectos que creía imposibles para mí, pero creo que he sido muy afortunado con cada proyecto y personas con las que he trabajado, también de mucha aceptación de saber quién es uno, creo que eso es lo más importante de ser quien eres y serte fiel‘’, mencionó.

