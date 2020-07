JeyB rinde homenaje a los héroes de bata blanca con Mantengamos la fe

Mazatlán, Sin. - Lupita Jones, las agrupaciones Reik, Los Vázquez Sounds y Raúl Sandoval son una muestra del talento mexicalense que han triunfado en el mundo de la farándula y JeyB quiere formar parte de ellos con su música.

Joven soñador

El sueño de este joven artista inició desde que tenía 2 años, cuando jugaba con su familia a interpretar sus canciones favoritas. Años más tarde, cuando tuvo una gran decepción amorosa, a quien le agradece, ya que esto fue motivo para que empezara a escribir su propia música y a decidir el rumbo de su futuro. Sin embargo, fue hasta cuando entró en un concurso de talento que empezó a darse a conocer en su ciudad natal. En 2010 sacó su primer álbum para hacerse camino en su ciudad. Cuatro años después sacó su segundo disco, lo cual le permitió grabar la canción principal para la serie española, Con pelos en la lengua, y en 2016 empezó a abrirse camino gracias a que firma un contrato con Televisa Music, que lo lleva a darse a conocer en el mundo del pop y por supuesto, a hacer amistad con importantes personalidades del medio. Sin embargo, esto le duró poco tiempo y el contrato concluyó cuando se terminaron las políticas de exclusividad en la televisora.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El sueño sigue

En 2018, con apoyo de su mánager y productor, el joven cachanilla saca su cuarto disco, donde integra temas que de su autoría que intentan hacer conciencia en sus seguidores a crear una mejor sociedad. Para el estreno de las piezas decidió que se lanzarían en espacios de tiempo prolongados con el fin de que la gente no olvide cada una. Hace pocos días estrenó el último tema, que se llama, Mantengamos la fe, y entre sus estrofas, JeyB brinda un mensaje de esperanza y amor ante la contingencia de salud que se ha presentando mundialmente en los últimos meses. En el video, que ya está en redes sociales, participan Cynthia Klitbo, Maxine Woodside, Valentina Elizalde, María Fernanda García, entre otras personalidades que apoyaron al artista al enviarle un video desde el lugar donde viven para que hiciera una fabulosa combinación para la canción. Dentro de las canciones que se pueden escuchar en el álbum está Pink, dedicada a la comunidad LGBT. Este tema nace por ver la problemática que enfrenten personas con orientaciones sexuales diferentes alrededor del mundo y es interpretado por el artista en inglés. Gracias a ello le permitió figurar en medios internacionales. A d e m á s , compartió que ya tiene listo su quinto mate - r i a l discográfico, en el que c o n t a r á con mancuernas con algunos artistas del regional mexicano e influencers. “Mi base es el pop, pero el álbum que viene los invité a ellos para mezclarlo con el pop. Creo que el pop es mi casa pero no tengo miedo a mezclarlo con cualquier género”, expresó.

Artista multifacético

Su paso por Televisa, además de grandes enseñanzas, le permitió participar en algunas secciones del programa Hoy, y tener la oportunidad su propio espacio de televisión en Mexicali, pero la afectación por Covid-19 impidió que siguiera con estos proyectos. Actualmente colabora entrevistando artistas en el programa que tiene Cynthia Klitbo en redes sociales. Aunque su meta es poder firmar contrato con una compañía discografía y dedicarse completamente a su carrera musical, desde hace algunos meses empezó a incursionar en el mundo del cine con una película que lleva un mensaje para la juventud, donde participan Silvia Olmedo, Adam Slim, William Valdés y que espera se estrene el próximo mes de diciembre en una plataforma de streaming. Más que ser perseguido por un gran número de seguidores, el artista quiere ser recordado durante mucho tiempo por su calidad de trabajo. “Mi meta es convertirme en inmortal. Creo que uno no muere hasta que es olvidado y quiero que mi huella no muera gracias a mi trabajo”, expresó.