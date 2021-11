Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme y hermano de Eduin Caz, recibe el anillo de compromiso (VIDEO)

"Toda la vida lo he tomado con una naturalidad muy grande, lo sabe mi familia, lo sabe todo el equipo de trabajo y nuestros compañeros, entonces yo dije: 'no es necesario que se anuncie".

"Amigos, me les caso", expresó el cantante en una de las stories de su cuenta en Instagram, donde además compartió muchos videos de este momento tan maravilloso y algunas fotos de su anillo de compromiso.

Con la melodía de "El mundo a tus pies" de fondo, Jonathan le dijo: "tú sabes lo difícil que es para mí estar aquí entre tu gente, sin embargo, esta noche los miedos, los nervios, no son tan fuertes como el amor que siento por ti".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

