Jhonny Rivera teme por su vida, recibe amenazas de muerte

Jhonny Rivera denunció a través de las Stories de su cuenta de Instagram, que ha recibido amenazas de muerte. El cantante colombiano, quien teme por su vida, reveló que supo de estas amenazas por medio de su hermana, ya que fue a ella a quien le llamaron para advertirle que unos sicarios estaban persiguiéndolo.

Llamaron al celular de mi hermana a decir que tenían una información, supuestamente me quieren matar a mí.

"Buscaron sicarios en Pereira, pero que nadie se quiso meter porque acá me quieren mucho. Y que entonces buscaron sicarios en Cali, y los encontraron allá y que estaban dando mucho dinero por mí, que ya tenían toda la información de mí", comentó Jhonny Rivera sobre la amenaza de muerte.

Desconcertado y preocupado por esta información, el cantante agregó: “yo no sé cómo tomar esto porque yo no le debo a nadie nada. Bueno, a los bancos, pero… yo no me meto con mujeres casadas. Yo quiero publicar esto por si me pasa algo.

"Mi hermana está muy preocupada, pero yo le digo que no hay que preocuparnos. Igual voy a denunciar esto porque de todas maneras no sé dónde irá a parar esto ni cuál es el objetivo de esas llamadas”.

El intérprete recibió muchos mensajes de apoyo y preocupación. "Todo mundo relax, no va a pasar nada, hay que tomar las medidas, yo quería que ustedes supieran como está la situación, pero simplemente es eso".