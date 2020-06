Jiapsi Yáñez abre su corazón sobre el calvario que está viviendo

Jiapsi Yáñez rompió el silencio el pasado fin de semana; a través de sus redes sociales confesó los maltratos físicos y psicológicos que recibió por parte de su pareja sentimental. Sus miles de seguidores le han mostrado su apoyo.

"Hoy quiero que se sepa la verdad de cómo me siento, ya no estoy dispuesta a callar, como tampoco me importa perderlo todo, lo único que quiero es recuperar mi dignidad, mis valores, mi espíritu, quiero recuperarme a mí misma", manifestó Jiapsi Yáñez en un video que compartió en sus redes sociales.

Luego de dicho video la influencer originaria de Culiacán, Sinaloa ofreció una entrevista a Pepe Garza donde habló de la pesadilla que ha estado viviendo. Asimismo contó que esta respaldada por un abogado.

Conmigo misma yo no me siento bien todavía, hay algo en mí que dice 'todavía tengo miedo', tengo miedo a muchas cosas.

"Tengo miedo de la persona, sí, si tengo miedo de lo que pueda hacer, de lo que me pueda seguir diciendo ahorita y de lo que me pueda seguir diciendo en un futuro, pero también de lo que le pueda decir a personas cercanas a mí, que yo quiero, eso es lo que más me ha dado miedo", manifestó Jiapsi Yáñez.

La youtuber señaló que vivió cuatro años entre los maltratos de su pareja. "Él sabe cada momento, cada paso que voy a dar y aprovecha para tirar el veneno, por así decirlo".

Yo sé que muchas personas me van a ver muy mal, yo no sé si esto lo tenga que ver con mi terapeuta, porque a esa persona yo le tengo cariño, es bien raro.

