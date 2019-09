Jiapsi Yañez hace parodia con El Guapo y arman tremenda cumbia

Jiapsi Yañez de nuevo causó ruido en redes sociales y no se trata por el tremendo cuerpazo que se carga sino por la parodia que lanzó la semana pasada sobre el tema Con altura de la cantante española, Rosalia.

La versión de Jiapsi se llama, Con altura sonidera y cuenta con la colaboración de El guapo, famoso personaje de Culiacán por tener un camión urbano muy peculiar, ya que cuenta con mucha decoración e iluminación.

Dicho video fue grabado a las afueras del panteón 21 de Marzo, y ya cuenta con más de 349 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la también influencer que el tema quedó espectacular, pues varios fans deseaban que la joven sacará una de sus famosas parodias.

"Wow, estuvo genial, ya quiero ver otra parodia, saludos desde Perú, soy un fans tuyo", "Hermoso cuerpo, muy bueno el vídeo jajaj"Faltó cuando hacen turbulencias en este caso fue por los baches de las carreteras jaja", le escribieron a Jiapsi por el video.

Recordemos que Jiapsi cada vez más se abre paso en el mundo de la música como una artistas completa, pues además de hacer parodias, también tiene su lado serio como el tema Dr psiquiatra, tributo para una de sus mayores ídolos, Gloria Trevi, a quien siempre le ha dicho que la admira, incluso estuvo con ella en back stage, hace unos meses cuando visitó Sinaloa.

"Desde pequeña viví, goce y reí con tu música !! Sufrí cuando vi aquellas noticias donde te señalaban, Hoy te veo como mi guía. En ocasiones me tachan de loca, de imprudente, de atrevida, ocurrente e intensa pero me gusta ser así no quiero cambiar jamás, tú ejemplo me fortalece cuando quiero flaquear, tu talento me inspira !!! Tu compromiso con el escenario es alucinador!!!", le escribió Jiapsi a Gloria.

Más noticias