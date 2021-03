Jiapsi Yáñez, la youtuber sinaloense que podría ser Gloria Trevi en bioserie de la cantante

México. La youtuber y cantante Jiapsi Yáñez se reunió con la productora Carla Estrada y le manifestó su interés en interpretar a Gloria Trevi en su bioserie, la cual producirá Estrada y en la que ya trabaja.

A través de su canal de YouTube, Jiapsi Yáñez comenta que tras hablar con Estrada quedó abierta la posibilidad de que pueda darle la vida a Gloria Trevi, puesto que tiene un gran parecido físico con ella.

En distintos medios de comunciación se dio a conocer meses atrás y también en voz de la misma señora Estrada que ya es un hecho la realización de la bioserie de Gloria, en la que se contará cómo se dio su fama, el declive y lo que vivió tras ir a prisión señalada de haber formado parte de una red de prostitución.

Jiapsi relata en su canal que pudo hablar personalmente con Carla Estrada y le pidió oportunidad para el casting, y le reveló que la persona que va a interpretar a Gloria en su bioserie será elegida por la misma cantante, y además relata que Carla le manifestó que es muy parecida físicamente a Trevi.

Recordemos que Trevi, cantante de éxitos musicales como Pelo suelto y Cinco minutos, estuvo casi cinco años en prisión acusada del delito señalado anteriormente, pero finalmente pudo quedar libre a falta de pruebas; Sergio Andrade, su representante y quien fue su pareja, estuvo preso también y finalmente quedó en libertad.

Jiapsi Yáñez es originaria de Sinaloa, y quien ha vivido entre Mazatlán y Culiacán, es una chava muy talentosa, puesto que también es cantante, y en su canal de YouTube figuran algunos videos en los que aparece caracterizada como Gloria Trevi y su parecido a ella es impresionante.

Y respecto a Gloria Trevi, en su canal de YouTube cuenta que acudió a uno de sus conciertos en Culiacán y logró estar en su camerino. "¡Hola, mi niña!", le dijo cuando la vio, puesto que ya tenía conocimiento de su existencia, además la sigue en Instagram, cosa que le causó sorpresa.

Al final de su concierto cantó Tribu y ella gritaba: ¡Súbete!, me lo decía a mi y no la captaba, en eso llegaron sus "guardias" y me dijeron que me lo decía a mi, así que me subí a cantar con ella, brinqué como loquita y estuve feliz."