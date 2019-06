Jiapsi Yáñez y su alocado encuentro con Gloria Trevi en Mochis

Gloria Trevi se presentó con gran éxito en la ciudad de los Mochis, donde puso a bailar y cantar a todos con el tour Diosa de la noche, donde compartió varias de sus nuevas canciones además de una producción majestuosa.

Entre el público se encontraba la youtuber Jiapsi Yañez, quien no dejó pasar la oportunidad de conocer en persona a la intérprete de 'Vas a recordarme', quien la recibió de maravilla arriba del escenario y backstage, incluso la culichi le mandó un mensaje conmovedor a la mujer regia.

"Desde pequeña viví, goce y reí con tu música !! Sufrí cuando vi aquellas noticias donde te señalaban, Hoy te veo como mi guía. En ocasiones me tachan de loca, de imprudente, de atrevida, ocurrente e intensa pero me gusta ser así no quiero cambiar jamás, tú ejemplo me fortalece cuando quiero flaquear, tu talento me inspira !!! Tu compromiso con el escenario es alucinador!!!".

"Estoy tan agradecida de tenerte cerca ayer, mis padres, Yo y todo Sinaloa te amamos ayer, fue toda revelación tu actuación, la producción, el diseño escenográfico, los súper equipos de sonido y lo mejor ; el gran Staff con el que te haces acompañar pero eso si, lo que de plano no tiene nombre es tu magnánima presencia de Luz al pararte frente al tu público !!!! Eres sencillamente sublime !!! Gracias por invitarme al escenario. Gracias Gloria gracias!!!! @gloriatrevi", escribió la joven.

Por si fuera la también cantante compartió en sus redes sociales cual fue la reacción de Gloria Trevi al conocerla por primera vez y su comentario sorprendió a miles, pues la estrella le dijo que si era una rebelde natural ya que su energía la sorprendió.

"Te amo muchísimo en cuanto entre al camerino me conoció y me dijo es rebeldía natural ? Hahah es rebeldía de herencia de la vida le respondí, hay cosas de mi historia de vida y tú historia que me hacen identificarme mucho contigo desde hace años, el ser así de auténtica y conocer tu historia de vida me ha hecho quererte y admirarte aún más. El cariño que te tengo es único @gloriatrevi eres única. Éxito en todo hoy y siempre", finalizó.

Cabe mencionar que hace unos meses Jiapsi lanzó en las plataformas digitales el tema De party en Culiacán, donde fue muy criticada en su mayoría por mujeres, quienes aseguran que la joven dejó muy mal posicionadas a las mujeres culichis.