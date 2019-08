Jihyo de TWICE y Kang Daniel tienen una relación amorosa

Jihyo de la girl band TWICE y Kang Daniel se encuentran en una relación amorosa. Desde hace unos días comenzaron los rumores de un noviago en el mundo del K-Pop y no, no se trata de los rumores de un romance entre Jungkook de BTS y Lisa de BlackPink.

El portal coreano Dispatch publicó anteriormente que Jihyo de TWICE y Kang Daniel estaban saliendo. Ambos fueron vistos en una cita en el vecindario de Hannam en Seúl (Corea del Sur) el 1 de agosto y, habrían comenzado a salir a principios de año. Según informes, los dos se encontraron en la casa de Kang Daniel, y la integrante de TWICE condujo allí en su propio automóvil. Los dos se quedaron dentro de UN Village en el vecindario.

En respuesta a dichos rumores, la agencia de Jihyo, JYP Entertainment, y la agencia de Kang Daniel, KONNECT Entertainment, comentaron: “actualmente se están reuniendo con interés mutuo”.

Kang Daniel compartió una carta con su fandom (en su portal web) para manifestar sus pensamientos luego de confirmarse su noviazgo con Jihyo.

Hola. Este es Kang Daniel.

En primer lugar, lamento mucho a todos los que pueden haberse sorprendido mucho cuando vieron las repentinas noticias de esta mañana.

Es posible que no haya podido concentrarse en nada en todo el día y me preocupa si les escribo demasiado tarde. Lo siento mucho porque no pude decirlo de antemano y también porque estoy hablando de esto en un espacio, que podría desbordarse incluso si estuviera lleno de palabras entre todos ustedes y yo.

Realmente pasaron muchas cosas antes de que pudiera detenerme solo ahora. Hubo algunos momentos realmente agotadores, pero lo que me ayudó entonces fueron mis fans, en lugar de cualquier otra cosa. Quiero decirles esto.

Incluso durante el dolor del largo período sin compromisos, cuando no podían verme y durante los momentos difíciles debido a la conversación especulativa con intenciones maliciosas, sólo me miraban. Soportaron mucho por mí y ocultaron tu frustración, mantuvieron eventos de café llenos de mis fotos y pusieron mensajes de apoyo en las estaciones de metro y realmente les agradezco por ese amor y apoyo que me hicieron capaz de volver a levantarme.

Obtuve una cantidad inconmensurable de consuelo y esperanza de todos ustedes cuando fui a los cafés o estaciones de metro y vi su amor con mis propios ojos, o cuando establecieron récords tan sorprendentes que ni siquiera podría haberlos imaginado cuando estaba trabajando en el álbum.

Quiero cuidar los corazones de esos fans y es mi papel tratar de hacer eso y lo que quiero hacer.

Para desempeñar ese papel, me convertiré en el cantante Kang Daniel, que siempre te muestra una buena imagen, que siempre he considerado lo más importante. He recibido mucho de los fans y me siento agradecido. Intentaré devolver más que eso en el futuro.