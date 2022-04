Jim Carrey anuncia su retiro de la actuación ¿Qué sucedió?

Estados Unidos.- Uno de los actores más importantes de todos los tiempos en el mundo es el estadounidense Jim Carrey, reconocido por participar en filmes como Eterno resplandor, ¡Sí señor!, Sonic, El Grinch, La Máscara y mucho más, quien recientemente dio a conocer una triste noticia; se retira del mundo de la actuación.

Mientras promociona la película Sonic 2, en donde tiene una importante participación, Jim tuvo un encuentro con los medios de comunicación en donde reveló la contundente noticia que de inmediato lo volvió tendencia en las redes sociales.

Según confesó Jim, se está retirando y lo habla en serio; a pesar de que no reveló las razones por las cuales lo hace, se especula que tendría que ver mucho su salud mental, pues cabe recordar que ha hablado sobre el tema sin tapujos.

"Bueno, sí, me estoy retirando. Sí, probablemente. Y sí, lo digo en serio", externó Carrey durante su conversación con diferentes medios de comunicación, entre los que estuvo Variety, a quien el actor le hizo una confesión sobre su futuro en la actuación.

Según compartió con Variety, Jim Carrey se retirará del mundo de la actuación, sin embargo, podría regresar cuando menos lo esperen, ya que, explica, que de conseguir un buen guion escrito continuará actuando.

"Depende. Si los ángeles me traen algún guion que esté escrito en letras de oro donde se me indique que será muy importante para que la gente lo vea, tal vez continúe actuando, pero de momento, me tomaré un descanso", compartió.

El actor de Hollywood no ha temido hablar sobre su salud mental, revelando en el pasado que ha enfrentado crisis y que es un arduo proceso luchar contra la depresión mientras se prepara con algún personaje a interpretar.

Sobre un descanso temporal, se sabe que el actor prefiere mantener una vida tranquila y ser una celebridad no tiene nada de ello, así que considera que ya ha tenido suficiente.

"Realmente disfruto mi vida tranquila y amo mi vida espiritual. Tal vez lo siguiente es algo que ninguna celebridad más ha dicho, pero ya tuve suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente", compartió.

Por otra parte, es importante destacar que esta no sería la primera vez que Jim Carrey se toma un descanso, ya que desde 2014 a 2020 no tuvo ningún proyecto, lo que no descarta su regreso a la gran pantalla en el futuro.

