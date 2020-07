Jim Carrey lanza libro sobre como es vivir entre la fama

Cuando Jim Carrey y Dana Vachon entregaron el libro que habían trabajado durante ocho años, un "anti-memorándum" satírico sobre la vida de Carrey pero con vuelos cada vez más extremos de absurdo, a Sonny Mehta, el difunto editor de Knopf dijo que pondría fuera como una novela. Carrey y Vachon protestaron.

"Pero Sonny, el proyecto era hacer estallar las memorias de las celebridades", argumentaron.

"Bueno, sí", respondió Mehta. "¿Pero cómo explicarías los platillos voladores?"

"Memorias y desinformación", que se publicó el martes, no es un libro fácil de etiquetar. Comienza con Carrey mirando Netflix mientras disfruta de una separación de Renee Zellweger (quien, aquí, lo deja por un torero), suplicando por su sistema de seguridad para el hogar "Dígame que estoy seguro y amado" y anhela la taquilla éxito que lo trajo "más cerca de Dios".

Hay muchas cosas directamente de la vida de Carrey, pero es una versión inflada de su personalidad: "un niño hiperactivo haciendo yuk-yuks", como lo describe el libro. Con matices de "Red", Carrey ensarta a celebridades, Hollywood, ego y él mismo. Hay jiu-jitsu brasileño con Nic Cage, reuniones de gurú espiritual con Kelsey Grammar y un Tom Cruise al que se hace referencia solo como "Laser Jack Lightning". Carrey, él mismo, está haciendo malabarismos con las opciones de películas: una película de Mao Zedong de Charlie Kaufman o "Hipopótamos hambrientos hambrientos" en 3-D. Ah, y se acerca un apocalipsis.

Puede sonar lejano, pero para Carrey, la verdad radica en la ficción. Incluso ficción en la que Kelsey Grammar y U.F.O.s chocan.

"Hay mucho sentimiento real en este libro", dijo Carrey en una entrevista de Zoom desde su casa en Hawai. "Puede hacerse de una manera externa, pero seguro que es real para mí".

"Memorias y desinformación" es la última reinvención de la estrella de 58 años de "Ace Ventura: Detective de mascotas", "The Mask", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" y "The Truman Show". Después de incursionar en la pintura y los dibujos animados políticos, es otro medio nuevo para Carrey. (Vachon escribió "Fusiones y adquisiciones" de 2007). El libro, dice Carrey, "es más querido para mí que cualquier cosa que haya hecho".

La "ilusión de la persona" es el tema principal de "Memorias y desinformación". En la última década o más, Carrey ha trabajado para deconstruir la versión más conocida de sí mismo y dejar espacio para una vida emocional que su identidad pública, "inexplicablemente divertida", lo llama Carrey, no permitió. Él ha hablado sobre episodios de depresión y su continuo viaje espiritual. Ha trabajado con menos frecuencia y buscó la satisfacción de Hollywood.

Jim Carrey presenta su libro/AP

“Todas las personas después de un tiempo se vuelven sarcófagas. Quieres salir de ellos con garras ”, dice Carrey. "Te has encontrado todo el tiempo con" ¿Por qué no eres tan gracioso? ", Digo:" Bueno, gracioso es uno de los dedos de mi mano ". Pero estoy aprendiendo a usar toda la mano".

No se equivoquen: "Memorias y desinformación" es divertido. Pero también es una meditación sobria sobre la mortalidad, la individualidad y el impulso de entretener. Una memoria convencional nunca fue una opción. "Por lo menos se reordenan por efecto", dice Carrey.

"Desde temprana edad, lo que siempre he notado acerca de Jim es que puede cambiar de forma", dice Vachon, quien, después de volar para terminar el libro, se ha quedado varado en Hawai por la pandemia. "Su memoria tenía que ser una que hiciera eso porque esa es su verdad".

Para Carrey, un cómico caricaturizado, de pies a cabeza y de abandono absurdo, la necesidad de actuar comenzó en su educación de clase trabajadora en las afueras de Toronto con una madre que luchó contra la depresión y las píldoras recetadas y un padre al que llama "un ser mágico".

“Lo vi animado y amoroso al compartir este regalo que tenía. Fui: es una gran cosa ser ", dice Carrey, el más joven de cuatro. “Podría hacer que mi madre se sintiera mejor. Muchos cómics provienen de madres necesitadas. Mi madre era hija de alcohólicos y no obtuvo el amor que necesitaba, por lo que sus hijos estaban allí para darle ese amor que echaba de menos. Especialmente yo. Pensé que podría curarla. Pensé que podría salvarle la vida.

Ese deseo de ser más grande que tú y de alegrar a los demás es algo que Carrey valora sinceramente y considera peligroso. "Si se convierte en una adicción al excepcionalismo", dice, "ese es un mal lugar para estar".

El libro le recuerda a Judd Apatow, el viejo amigo de Carrey y director de "The Cable Guy", cuando conoció a Carrey. Fue entonces un impresionista exitoso que, "en un centavo", dejó de hacer impresiones y comenzó a improvisar todo su acto, recuerda Apatow. "Era como si acabara de abrir su cerebro para ver lo que había dentro".

"Todos comenzamos jóvenes y ambiciosos y tenemos nuestros sueños y creemos que nuestros sueños nos harán felices", dice Apatow. "Y creo que Jim se dio cuenta muy pronto de que no era así".

Carrey no está seguro cuando comenzó a sentir que "Jim Carrey" se separaba de sí mismo. La fama fue divertida, dice, hasta que no lo fue.

"Me tropecé durante mucho tiempo", dice Carrey. “Nadie comprende el valor del anonimato hasta que lo pierden. Podrías decir: "Bueno, eso es lo que pediste". Sí, pero es lo que un niño pide antes de convertirse en adulto y comprende lo que significa algo. No digo que sea algo malo, pero es algo extraño y te mantiene en la casa ".

Hubo puntos bajos. Después del aparente suicidio de la ex novia de Carrey, Cathriona White, el esposo de White y su madre lo demandaron por muerte injusta. Carrey negó su participación y contrademandado. Para 2018, los trajes fueron desestimados. "Memorias y desinformación" presenta mucha farsa, pero también hay escenas de la tragedia de Hollywood que se hacen eco de algunos de los dolores de cabeza de Carrey.

"Realmente se convirtió en un ejercicio de poder decir las cosas que son importantes para decir de la manera más creativa y abstracta posible y lidiar con movimientos realmente dolorosos y discordantes en mi vida", dice Carrey.

Últimamente, Carrey parece haber encontrado un equilibrio. Él protagoniza "Kidding", una serie de Showtime con tonos más oscuros y melancólicos, y fue ampliamente elogiado por su actuación en "Hungry Hungry Hippo" - corrección, "Sonic the Hedgehog". Ha estado ocupado enviando cartas y copias de libros a todos los que hacen cameos en el libro.

"No se puede hacer un libro sobre persona sin personas", dice Carrey, señalando rápidamente que "se hace con amor". "Un día tuve que llamar a Nic (Cage) y decir: 'Te escribí en mi memoria ficticia'. Apenas recibí la sentencia y dijo: 'Estoy muy honrado'. Estaba asombrado de haberlo dado todo las mejores líneas ".

¿Carrey está en paz? "Llego allí", dice, sonriendo. Tan ansioso como parece estar por tomar a "Jim Carrey" y hacerlo pedazos, parece, al menos a través de una ventana de computadora a miles de kilómetros de distancia, tranquilo en su propia piel.

"Sea lo que sea, fue el cóctel perfecto para llevarnos hasta este momento", dice Carrey sobre su vida. "Así que no me arrepiento en absoluto".

