Jim Caviezel, fue estigmatizado por protagonizar a Jesús en la Pasión de Cristo

Estados Unidos.- Jim Caviezel, el enigmático actor es internacionalmente conocido por su interpretación de Jesucristo en la película La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson en el año 2004, sin embargo, su interpretación le costó importantes papeles en Hollywood.

James Patrick Caviezel, Jr., como es su nombre verdadero, nació en Mount Vernon, Washington; 26 de septiembre de 1968, en el seno de una familia católica con cinco hijos.

Su sueño era jugar en la NBA, su creciente afición al baloncesto le llevó a ser la estrella del equipo en la universidad, sin embargo, una lesión en el pie le impidió realizar su deseo de ser un jugador profesional, pero su altura de casi un metro noventa, sus ojos claros y buen porte le permitieron formar parte del modelaje y la actuación.

A los 23 años debutó en la gran pantalla con un pequeño papel como empleado de una aerolínea en Mi Idaho privado (1991), el drama de Gus Van Sant que retrataba la historia de dos chaperos encarnados por River Phoenix y Keanu Reeves.

En 1998 protagonizó junto a Sean Penn y Nick Nolte La delgada línea roja, un drama bélico que seguía a las tropas militares estadounidenses en la Batalla de Guadalcanal durante la II Guerra Mundial. Su trabajo al interpretar el soldado Robert Witt lo colocó entre los actores más solicitados de la industria a finales del siglo XX.

Años después Mel Gibson lo contactó porque quería como el Jesucristo de su película La pasión de Cristo, donde representaría en la gran pantalla las últimas y dolorosas doce horas de vida de Jesús, donde no escatimó en escenas de sangre y violencia lo que hizo a un más que se ganara el respeto del público.

Jim Caviezel, padeció en carne propia lo más cercano a lo que la biblia describió el dolor que sufrió Jesucristo; dado sus iniciales J. C y sus 33 años de edad, además de su educación religiosa, lo animaron aun más a interpretar el personaje que sabía que resultaría polémico interpretar.

Aunque Gibson le advirtió que el personaje sería muy difícil y que de aceptar, podría ser marginado en Hollywood, Caviezel aceptó.

Creo que tenemos que hacerlo, aunque sea difícil. Y algo más, mis iniciales son J. C. y tengo 33 años. No me había dado cuenta hasta ahora, dijo el actor