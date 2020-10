Jimena Pérez "La Choco", Pati Chapoy y su supuesto conflicto en TV Azteca

Aunque muchos llegaron a pensar que Jimena Pérez "La Choco" había regresado a Ventaneando, tras estar más de un año ausente, la realidad es que la bella y carismática conductora de televisión solo estará como invitada unos días, ya que regresará a Madrid, España, ciudad a la que tuvo que mudarse para que su hijo Iñaki recibe varios tratamientos, ya que padece Trastorno Específico del Lenguaje.

En julio de 2019 surgieron rumores de que supuestamente entre Pati Chapoy (titular de Ventaneando) y Jimena Pérez había ciertas diferencias, lo que habrían llevado a "La Choco" a dejar el programa de TV Azteca. A su regreso a dicho programa de espectáculos, usuarios de redes sociales "revivieron" estos rumores, ya que casualmente "la Chapoy" no estuvo en el foro el día que "La Choco" volvió.

Toco la casualidad que cuando Jimena Pérez "La Choco" regresó como conductora invitada de Ventaneando, Pati Chapoy se había tomado unos días de descanso para viajar junto a su familia, a las playas del pacífico mexicano. En redes sociales varias personas se preguntan si en verdad fue casualidad o "la Chapoy" ya lo tenía programado así, para no toparse con "La Choco" en los pasillos de TV Azteca.

"La Choco" se tomó la selfie del recuerdo de su regreso a Ventaneando, junto a sus amigos y compañeros. Foto: Instagram @ventaneandouno

Cabe recordar que en julio del año pasado, cuando "La Choco" dio a conocer que dejaría el programa vespertino de TV Azteca por cuestiones del tratamiento de su hijo, manifestó sobre los rumores de una enemistad con Pati Chapoy: "nunca he estado con problemas con Pati, siempre lo he dicho y yo no compro problemas ajenos, yo vengo aquí, hago mi trabajo y nunca he tenido problema con nadie. Al final somos adultos y nos tenemos que hacer responsables de los que nos sucede. Para mí, mí familia siempre ha sido y será mi esposo y mis hijos".

Paty muchas veces me dijo que si no me sentía preparada para entrar al aire no lo hiciera, pero yo sé que no soy la única que tiene problemas en la vida y el público no tiene la culpa. Son momentos complicados porque sientes que se te viene el mundo, haces estudios para ver si tu hijo no tiene retraso y esos momentos son lo peor, Iñaki lleva casi dos años en terapia y el neurologo nos dijo que era algo lento y la vida nos ha llevado a que el neurólogo nos dijera qué y cómo su madre debe estar presente.

En aquella ocasión Pati Chapoy y Jimena Pérez "La Choco", refrendaron su amistad con un abrazo.

Así vivió "La Choco" y su familia la pandemia en España

Jimena Pérez "La Choco" contó cómo ha sido su vida en la madre patria, así como algunas dificultades que tuvo su hijo Iñaki durante las semanas de encierro por la pandemia: "al principio todo estaba perfecto, pero empezó, que nunca sucede porque es muy tranquilo, empezó a tener crisis, entonces, hacía coraje y se empezaba a pegar en la cadera, nos dimos cuenta un día y dijimos esto no es normal, entonces, después aprobaron que todos los niños que tuvieran un problema neurológico tenían la posibilidad de salir".

Asimismo "La Choco" explicó una terapia que llevarán a cabo con su hijo "estamos intentando todo tipo de tratamientos y ahora vamos a empezar con una nueva terapia que se llama ABA, que en realidad es la única terapia aprobada o avalada por la Organización Mundial de la Salud para niños con autismo. Lo que pasa es que es una terapia que a mucha gente le parece invasiva porque son muchas horas por semana y tienes que tener a los niños en terapia. Se da generalmente en casa y es una terapia conductual en la que ven por qué el niño se comporta de tal manera y ven estas áreas para trabajar con él".

Por el encierro ante la contingencia sanitaria, Iñaki tuvo varios momentos de crisis. "Después de mes y medio empezó a tener crisis, entonces, por ejemplo, hacía coraje y se empezaba a pegar en la cadera y nos dimos cuenta un día bañándolo y dijimos 'esto no es normal', después aprobaron que todos los niños que tuvieran un problema neurológico tenían la posibilidad de salir, pero ahí te enfrentas a la sociedad. A Rafa e Iñaki les gritaban hasta de lo que se iban a morir. Incluso, en dos ocasiones llegó una patrulla y Rafa les enseñó la carta de la terapeuta, se tenía que vestir de azul".